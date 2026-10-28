Кругосвітній круїз зупинили через дороге пальне - пасажирів висаджують у Камбоджі

Круїзний лайнер Villa Vie Odyssey призупинив навколосвітню подорож через різке зростання витрат на пальне. Близько 200 пасажирів мають висадити в камбоджійському портовому місті Сіануквіль, поки компанія шукатиме способи стабілізувати фінансове становище. Про це повідомляє BBC, пише УНН

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Американський оператор судна повідомив, що наразі займається висадкою пасажирів та організацією їхнього "тимчасового розміщення". Їхню кількість не уточнюють. Максимальна місткість судна завдовжки близько 200 метрів — до 650 пасажирів. За наявними даними, на борту перебувало близько 200 пасажирів. Їм наказали зійти на берег у камбоджійському портовому місті Сіануквіль.

У жовтні 2024 року лайнер вирушив із Белфаста в "безперервну навколосвітню подорож". Відтоді через війну США та Ізраїлю проти Ірану світові ціни на пальне різко зросли. За словами оператора, у деяких регіонах Азії витрати на пальне з розрахунку на одну каюту збільшилися з 1800 до 8000 доларів на місяць.

Компанія заявила, що вжила "значних заходів для скорочення споживання пального, зокрема завдяки зменшенню швидкості руху та збільшенню часу стоянки в портах". Однак цих заходів виявилося недостатньо, щоб "компенсувати надзвичайне зростання витрат на пальне".

"Перекладати весь тягар цього подорожчання на плечі пасажирів — нереалістичне рішення", — зазначили в компанії.

Протягом найближчих 60 днів компанія планує зайнятися "реструктуризацією та рекапіталізацією", хоча, як визнає керівництво, "успіх цих заходів не гарантований".

Згідно з інформацією на сайті, навколосвітня подорож Villa Vie Odyssey мала тривати три з половиною роки та охопити майже 150 країн. Відправлення неодноразово відкладали через ремонтні роботи. У результаті пасажири на кілька місяців "застрягли" в Белфасті, а компанія вже тоді зазнала багатомільйонних збитків.

До цього вівторка, коли оголосили про призупинення навколосвітньої подорожі, круїз тривав уже понад 750 днів.

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