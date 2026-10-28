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Кругосвітній круїз зупинили через дороге пальне - пасажирів висаджують у Камбоджі

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Близько 200 пасажирів висаджують у Сіануквілі через різке зростання витрат на пальне. Компанія планує реструктуризацію протягом 60 днів.

Кругосвітній круїз зупинили через дороге пальне - пасажирів висаджують у Камбоджі

Круїзний лайнер Villa Vie Odyssey призупинив навколосвітню подорож через різке зростання витрат на пальне. Близько 200 пасажирів мають висадити в камбоджійському портовому місті Сіануквіль, поки компанія шукатиме способи стабілізувати фінансове становище. Про це повідомляє BBC, пише УНН

Деталі

Американський оператор судна повідомив, що наразі займається висадкою пасажирів та організацією їхнього "тимчасового розміщення". Їхню кількість не уточнюють. Максимальна місткість судна завдовжки близько 200 метрів — до 650 пасажирів. За наявними даними, на борту перебувало близько 200 пасажирів. Їм наказали зійти на берег у камбоджійському портовому місті Сіануквіль.

У жовтні 2024 року лайнер вирушив із Белфаста в "безперервну навколосвітню подорож". Відтоді через війну США та Ізраїлю проти Ірану світові ціни на пальне різко зросли. За словами оператора, у деяких регіонах Азії витрати на пальне з розрахунку на одну каюту збільшилися з 1800 до 8000 доларів на місяць.

Компанія заявила, що вжила "значних заходів для скорочення споживання пального, зокрема завдяки зменшенню швидкості руху та збільшенню часу стоянки в портах". Однак цих заходів виявилося недостатньо, щоб "компенсувати надзвичайне зростання витрат на пальне".

"Перекладати весь тягар цього подорожчання на плечі пасажирів — нереалістичне рішення", — зазначили в компанії.

Протягом найближчих 60 днів компанія планує зайнятися "реструктуризацією та рекапіталізацією", хоча, як визнає керівництво, "успіх цих заходів не гарантований".

Згідно з інформацією на сайті, навколосвітня подорож Villa Vie Odyssey мала тривати три з половиною роки та охопити майже 150 країн. Відправлення неодноразово відкладали через ремонтні роботи. У результаті пасажири на кілька місяців "застрягли" в Белфасті, а компанія вже тоді зазнала багатомільйонних збитків.

До цього вівторка, коли оголосили про призупинення навколосвітньої подорожі, круїз тривав уже понад 750 днів.

Світовий ринок дизельного пального опинився під тиском – МЕА закликає країни терміново використати резерви11.10.26, 20:44 • 13658 переглядiв

Ольга Розгон

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Камбоджа
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран