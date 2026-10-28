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Зеленский заявил, что цифровая инфраструктура Украины более устойчива к кибератакам, чем российская

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Зеленский заявил, что децентрализованная цифровая инфраструктура сохраняет связь после атак. В России ответные удары наносят больший ущерб.

Зеленский заявил, что цифровая инфраструктура Украины более устойчива к кибератакам, чем российская

Владимир Зеленский заявил, что децентрализованная цифровая инфраструктура помогает Украине сохранять мобильную связь и интернет даже после российских атак на дата-центры, тогда как украинские удары в ответ по России наносят больший ущерб. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале, передает УНН

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"Многие люди не видели, что Россия в течение длительного времени атаковала нашу дата-инфраструктуру и киберпространство. Затем мы нашли способ ослабить российскую стратегию, отвечать на их атаки по нашим дата-центрам", — рассказал он.

По словам Зеленского, в этом Украина и Россия отличаются.

"Украина более технологически развита. Россияне столько раз атаковали наши дата-центры, но у нас все равно оставались мобильная связь и интернет. Потому что у нас децентрализованная и развитая цифровая инфраструктура. Наши ответные удары болезненнее для России, потому что у них все более централизовано.

У них другая стратегия. У них много ПВО, и они просто защищают то, что имеют. У нас не так много ПВО — у нас дефицит. Именно поэтому мы децентрализовали все, не только данные. Но мы всегда стараемся отвечать и делаем это только после российских атак против нас", — объяснил Президент.

Напомним

Враг систематически наносит удары по цифровой инфраструктуре, только за сентябрь в Киеве было повреждено около десяти дата-центров. Правительство поручило усилить киберзащиту государственных систем и бизнеса.

Алла Киосак

Война в УкраинеТехнологии
Кибератака
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Киев