Зеленський заявив, що цифрова інфраструктура України стійкіша до кібератак, ніж російська

Володимир Зеленський заявив, що децентралізована цифрова інфраструктура допомагає Україні зберігати мобільний зв’язок та інтернет навіть після російських атак на дата-центри, а натомість українські удари у відповідь росії, завдають більшої шкоди. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН

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"Багато людей не бачили, що росія протягом тривалого часу атакувала наші датаінфраструктуру та кіберпростір. Потім ми знайшли спосіб послабити російську стратегію, відповідати на їхні атаки по наших дата-центрах", - розповів він.

За словами Зеленського, тут Україна та росія відрізняються.

"Україна більш технологічно розвинена. росіяни стільки разів атакували наші дата-центри, але в нас усе одно залишалися мобільний зв’язок і інтернет. Тому що ми маємо децентралізовану й розвинену цифрову інфраструктуру. Наші удари у відповідь болючіші для росії, тому що в них усе більш централізовано.

У них інша стратегія. Вони мають багато ППО і просто захищають те, що мають. У нас не так багато ППО – у нас дефіцит. Саме тому ми децентралізували все, не лише дані. Але ми завжди намагаємося відповідати й робимо це тільки після російських атак проти нас", - пояснив Президент.

Нагадаємо

Ворог системно завдає ударів по цифровій інфраструктурі, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів. Уряд доручив посилити кіберзахист державних систем та бізнесу.