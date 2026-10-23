В Киеве за сентябрь повреждено около десяти дата-центров — Корецкий
Киев • УНН
Россия систематически атакует цифровую инфраструктуру Украины. Правительство поручило усилить киберзащиту государственных систем и бизнеса.
Враг системно наносит удары по цифровой инфраструктуре, только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.
россия наносит удары по нашей цифровой инфраструктуре так же системно, как и по энергетике. Только за сентябрь в Киеве повреждено около десяти дата-центров
По его словам, усиливаются и кибератаки. Враг все чаще использует искусственный интеллект, и одна из главных целей — государственные информационные системы и украинский бизнес.
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Правительство усиливает кибербезопасность государственных сервисов. Дал прямое поручение руководителям всех органов исполнительной власти — срочно сформировать команды кибербезопасности, закупить программное обеспечение и ввести его в эксплуатацию
Корецкий добавил, что ключевые цифровые органы уже умеют отражать атаки с использованием ИИ. Такой же готовности ожидаю от каждого государственного учреждения и институции.
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