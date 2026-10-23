Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?

Представим, что клиент российского банка открывает приложение, а оно не работает. Проверить баланс невозможно, перевести деньги — тоже. В магазине не проходит оплата картой, а бизнес не может рассчитаться с поставщиками. А теперь представим, что это происходит не в одном банке, а сразу в нескольких крупнейших учреждениях России после систематических ударов Сил обороны Украины. Может ли такой сценарий парализовать банковскую систему страны-агрессора и выдержит ли российская экономика, УНН разбирался вместе с экономическим экспертом Андреем Новаком.

Детали

Недавно Силы обороны беспилотниками FP-1 производства украинской оборонной компании Fire Point нанесли удар по мегадата-центру российского "Сбербанка" в городе Балаково Саратовской области РФ. По данным OSINT-аналитиков, это масштабный комплекс для хранения и обработки информации, который должен обеспечивать работу банковских IT-систем и цифровых сервисов. После удара пользователи в разных регионах России сообщали, что не могут открыть онлайн-банк, зайти на сайт или провести оплату. Кроме того, пропагандистские СМИ заговорили о рисках для денег клиентов и подняли вопрос снятия наличных.

Как объяснил экономический эксперт Андрей Новак, если атаки на цифровую инфраструктуру банков будут повторяться, а под удар будут попадать объекты других крупных финансовых учреждений, последствия могут выйти далеко за пределы временных проблем с банковскими сервисами. В том числе это может существенно усилить проблемы российской банковской системы.

Я бы рассматривал это не только с точки зрения временных сбоев в работе банковских приложений или невозможности провести определенный платеж. Речь идет о потенциально значительно более глубокой проблеме — нарушении цифровой инфраструктуры, на которой сегодня держится практически вся банковская деятельность. Российская банковская система уже находится под серьезным экономическим давлением из-за войны, санкций, роста стоимости финансирования и других макроэкономических проблем. Если к этому добавятся систематические повреждения цифровой инфраструктуры, это создаст дополнительные риски для стабильности банков — подчеркнул эксперт.

Андрей Новак подчеркнул, что дата-центр — это не просто здание с серверами. Это инфраструктура, которая обеспечивает хранение, обработку и доступ к огромным массивам информации, необходимой для работы банков: от данных о счетах и депозитах до кредитных историй и финансовых операций.

Конечно, не все эти данные обязательно хранятся в одном месте, а крупные банки обычно имеют резервные системы. Но если повреждение инфраструктуры приводит к потере доступа к критически важным данным или к нарушению работы систем их обработки, последствия могут выходить далеко за пределы обычного технического сбоя — отметил Андрей Новак.

Если банк потеряет доступ к критически важным данным о владельцах депозитов, кредитных обязательствах и истории финансовых операций, это может усложнить обслуживание клиентов и проведение платежей.

Если банк теряет доступ к соответствующим данным, это не означает автоматического исчезновения денег клиентов или аннулирования их прав. В крупных финансовых учреждениях информация обычно дублируется, а операции могут фиксироваться в нескольких системах. Однако даже временная невозможность получить доступ к необходимым сведениям может усложнить обслуживание клиентов, проведение платежей и проверку отдельных транзакций. А если повреждены основные и резервные системы, восстановление может быть значительно более сложным и длительным — рассказал эксперт.

То есть для обычных россиян наиболее ощутимым последствием может стать не потеря денег, а невозможность некоторое время ими воспользоваться. Человек не сможет оплатить покупку картой, перевести средства родственникам или провести срочный платеж. Если же проблемы будут длиться долго и охватят значительную часть банковской инфраструктуры, это уже может влиять на экономическую активность.

Что будет, когда украинские удары охватят несколько банков?

Один банк может восстановить работу после технического сбоя или воспользоваться резервными системами. Но если удары по дата-центрам будут повторяться и охватят другие крупные российские банки, последствия могут быть более масштабными.

По словам Андрея Новака, финансовые учреждения связаны платёжной инфраструктурой, межбанковскими расчётами, кредитованием бизнеса и финансированием различных секторов экономики. Поэтому серьёзные проблемы в работе одного системно важного учреждения могут создавать трудности для его клиентов и контрагентов, а также увеличивать нагрузку на другие банки.

Представим, что крупная российская компания не может вовремя провести платёж из-за проблем в обслуживающем её банке. Она задерживает расчёты с поставщиком, тот не может вовремя заплатить своим партнёрам, а те, в свою очередь, откладывают другие выплаты. Так технический сбой постепенно может превратиться в проблему для реального сектора экономики.

Если такие перебои охватывают несколько крупных банков одновременно, риски для бизнеса и финансовой системы возрастают - подчеркнул экономический эксперт.

В то же время многое будет зависеть от того, насколько хорошо банки подготовились к таким сценариям. Наличие независимых резервных дата-центров, копий данных, альтернативных каналов связи и отработанных процедур восстановления может помочь избежать длительной остановки работы. Однако резервирование требует постоянного обслуживания и не гарантирует защиты от всех возможных проблем.

Побегут ли россияне снимать наличные?

Постоянные сообщения о сбоях в работе крупных банков могут влиять не только на доступность финансовых услуг, но и на доверие людей к системе. Если россияне будут регулярно сталкиваться с проблемами при переводах или оплате покупок, часть из них может решить снять наличные или перевести сбережения в другой банк.

Это, в свою очередь, может создать дополнительное давление на финансовые учреждения. Особенно если технические перебои будут происходить на фоне других экономических проблем и сомнений в стабильности банков.

Часть вкладчиков может решить снять наличные или перевести деньги в другое учреждение, даже если непосредственно их банк не пострадал. Это может создать дополнительное давление на ликвидность банковской системы. Если же одновременно с техническими проблемами будет ухудшаться общее финансовое состояние банков, риски панического поведения вкладчиков могут возрасти - объяснил Андрей Новак.

Однако, как добавил эксперт, массовое снятие наличных не является неизбежным следствием таких атак. Для возникновения банковской паники обычно должно совпасть несколько факторов: потеря доверия, сомнения в платёжеспособности банков, ограниченный доступ к средствам и недостаточно убедительная реакция регулятора.

Выдержит ли российская экономика систематические удары?

По словам Андрея Новака, российская банковская система уже находится под серьёзным экономическим давлением из-за войны, санкций, роста стоимости финансирования и других макроэкономических проблем. Регулярное повреждение цифровой инфраструктуры может усилить эти трудности, вынуждая банки тратить дополнительные средства на восстановление систем, ремонт оборудования и поддержание резервных мощностей.

В то же время между нарушением работы отдельных банковских сервисов и крахом всей банковской системы существует большая разница. Даже в случае серьёзных сбоев банки могут восстанавливать работу, использовать резервные системы, а центробанк россии - предоставлять ликвидность и вводить антикризисные меры.

Теоретически такой сценарий возможен, если серьезные технические проблемы совпадут с финансовыми трудностями, потерей доверия вкладчиков и проблемами с ликвидностью… Вместе с тем экономический эффект от таких повреждений не стоит недооценивать. Банковская система является одним из механизмов, посредством которых функционирует вся экономика. Она обеспечивает расчеты между предприятиями, кредитование, выплату зарплат, финансирование торговли и обслуживание государственных и частных финансовых потоков. Если ее работа систематически осложняется, это может увеличивать расходы бизнеса, задерживать платежи, ухудшать доступ к финансированию и снижать экономическую активность. В масштабах страны такие проблемы могут усиливать негативные последствия других экономических потрясений - подчеркнул эксперт.

Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес

Отдельный аспект — способность россии финансировать войну. Экономическое ослабление может ограничивать ресурсы, которыми российские власти располагают для военных нужд. Однако, как отмечает Андрей Новак, нельзя утверждать, что удары по экономической инфраструктуре автоматически приведут к прекращению боевых действий или распаду государства.

Советский Союз, например, распался на фоне глубокого экономического и политического кризиса, но было бы упрощением объяснять его распад исключительно экономическими причинами. Так же нельзя утверждать, что российская федерация обязательно распадется из-за ударов по ее экономической инфраструктуре. Однако систематическое экономическое давление, ограничение доступа к технологиям, проблемы с экспортными доходами и рост расходов на войну могут уменьшать ресурсы, которыми российские власти располагают для финансирования военных нужд - объяснил он.

Таким образом, систематические удары по дата-центрам российских банков не обязательно приведут к мгновенному коллапсу финансовой системы. Но если они будут вызывать длительные перебои в работе нескольких крупных учреждений, последствия могут ощутить и обычные клиенты, и бизнес, и экономика россии в целом. Главным фактором станет то, смогут ли банки каждый раз быстро восстанавливать инфраструктуру и поддерживать непрерывность финансовых операций.

Три из трёх. Украинские дроны FP-1 поразили последний суперкомпьютер сервиса "Яндекс" в рф