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У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький

Київ • УНН

 • 928 перегляди

росія системно атакує цифрову інфраструктуру України. Уряд доручив посилити кіберзахист державних систем і бізнесу.

У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький
Фото: ДСНС

Ворог системно б'є по цифровій інфраструктурі, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів 

- повідомив Корецький.

За його словами, посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.

Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету28.09.26, 17:10 • 60621 перегляд

Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів. Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади — терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію 

- наголосив прем'єр.

Корецький додав, що ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції.

Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?23.10.26, 08:40 • 23274 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Війна в Україні
Київ