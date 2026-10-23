У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький
Київ • УНН
росія системно атакує цифрову інфраструктуру України. Уряд доручив посилити кіберзахист державних систем і бізнесу.
Ворог системно б'є по цифровій інфраструктурі, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.
росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів
За його словами, посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.
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Корецький додав, що ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції.
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