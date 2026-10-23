У Києві за вересень пошкоджено близько десяти дата-центрів - Корецький

Фото: ДСНС

Ворог системно б'є по цифровій інфраструктурі, лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, передає УНН.

росія б'є по нашій цифровій інфраструктурі так само системно, як і по енергетиці. Лише за вересень у Києві пошкоджено близько десяти дата-центрів - повідомив Корецький.

За його словами, посилюються і кібератаки. Ворог дедалі частіше використовує штучний інтелект, і одна з головних мішеней — державні інформаційні системи та український бізнес.

Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету

Уряд посилює кібербезпеку державних сервісів. Дав пряме доручення керівникам усіх органів виконавчої влади — терміново сформувати команди кібербезпеки, закупити програмне забезпечення й ввести його в експлуатацію - наголосив прем'єр.

Корецький додав, що ключові цифрові органи вже вміють відбивати атаки з використанням ШІ. Такої ж готовності очікую від кожної державної установи та інституції.

Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?