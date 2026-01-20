Действия путина являются тревожным сигналом для мировых лидеров в Давосе - глава МИД Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на массированный российский обстрел Украины 20 января. По его словам, действия российского диктатора владимира путина являются тревожным сигналом для мировых лидеров, которые собираются в Давосе. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Как отметил Сибига, тысячи домов в Киеве остаются без отопления при температуре -15°C после массовой российской ночной атаки.

Военный преступник путин продолжает вести геноцидную войну против женщин, детей и пожилых людей. Удары по Киеву, Виннице, Днепру, Одессе, Запорожью, Полтаве, Сумам и другим регионам привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению энергетической инфраструктуры - говорится в сообщении.

Сибига добавил, что стойкость украинского народа не может быть оправданием для продолжения этой войны. Она должна завершиться как можно скорее.

Поддержка украинского народа является неотложной; не будет мира в Европе без длительного мира в Украине; мир может быть достигнут благодаря силе; мы нуждаемся в срочной дополнительной энергетической помощи, противовоздушной обороне и перехватчиках, а также санкционном давлении на Москву - отметил министр.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф значительным количеством баллистики и крылатых ракет и более 300 дронами. Он подчеркнул важность постоянных поставок ракет для систем ПВО и призвал украинских чиновников оставаться в стране.