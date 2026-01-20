Дії путіна є тривожним сигналом для світових лідерів у Давосі - голова МЗС Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масований російський обстріл України 20 січня. За його словами, дії російського диктатора володимира путіна є тривожним сигналом для світових лідерів, які збираються в Давосі. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, тисячі будинків у Києві залишаються без опалення при температурі -15°C після масової російської нічної атаки.

Воєнний злочинець путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей похилого віку. Удари по Києву, Вінниці, Дніпру, Одесі, Запоріжжю, Полтаві, Сумах та інших регіонах призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження енергетичної інфраструктури - йдеться в дописі.

Сибіга додав, що стійкість українського народу не може бути виправданням для продовження цієї війни. Вона має завершитися якомога швидше.

Підтримка українського народу є невідкладною; не буде миру в Європі без тривалого миру в Україні; мир може бути досягнутий завдяки силі; ми потребуємо термінової додаткової енергетичної допомоги, протиповітряної оборони та перехоплювачів, а також санкційного тиску на Москву - зазначив міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами. Він наголосив на важливості постійного постачання ракет для систем ППО та закликав українських посадовців залишатися в країні.