19 січня, 18:36 • 22549 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 50211 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 41931 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 43088 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 37583 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 46641 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21249 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 55650 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 52868 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19212 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Дії путіна є тривожним сигналом для світових лідерів у Давосі - голова МЗС Сибіга

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що масований обстріл України 20 січня є сигналом для світових лідерів у Давосі. Тисячі будинків у Києві залишаються без опалення при температурі -15°C.

Дії путіна є тривожним сигналом для світових лідерів у Давосі - голова МЗС Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на масований російський обстріл України 20 січня. За його словами, дії російського диктатора володимира путіна є тривожним сигналом для світових лідерів, які збираються в Давосі. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив Сибіга, тисячі будинків у Києві залишаються без опалення при температурі -15°C після масової російської нічної атаки.

Воєнний злочинець путін продовжує вести геноцидну війну проти жінок, дітей та людей похилого віку. Удари по Києву, Вінниці, Дніпру, Одесі, Запоріжжю, Полтаві, Сумах та інших регіонах призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження енергетичної інфраструктури

 - йдеться в дописі.

Сибіга додав, що стійкість українського народу не може бути виправданням для продовження цієї війни. Вона має завершитися якомога швидше.

Підтримка українського народу є невідкладною; не буде миру в Європі без тривалого миру в Україні; мир може бути досягнутий завдяки силі; ми потребуємо термінової додаткової енергетичної допомоги, протиповітряної оборони та перехоплювачів, а також санкційного тиску на Москву

 - зазначив міністр.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами. Він наголосив на важливості постійного постачання ракет для систем ППО та закликав українських посадовців залишатися в країні.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Морози в Україні
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Давос
Дніпро (місто)
Європа
Володимир Зеленський
Україна
Полтава
Вінниця
Запоріжжя
Одеса
Суми
Київ