Зеленський розповів, де готовий зустрітися з путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші країни пропонували росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News.

В інтерв’ю американському телеканалу Fox News, президент України розповів, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, але звісно, не в москві, як пропонував йому президент рф раніше.

І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові