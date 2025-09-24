Зеленський розповів, де готовий зустрітися з путіним
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, окрім Москви. Пропонувалися переговори в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Європі, Австрії, Швейцарії та Казахстані.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші країни пропонували росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Про це інформує УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
В інтерв’ю американському телеканалу Fox News, президент України розповів, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, але звісно, не в москві, як пропонував йому президент рф раніше.
І команди Трампа, моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: "Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові
Нагадаємо
У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп тепер більше довіряє йому, ніж путіну. Це сталося після того, як Трамп усвідомив неправдивість інформації від російського диктатора.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що за підтримки Європейського Союзу Україна може виграти війну, а також повернути всі завойовані території.
Україна готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за закінчення війни (відео)24.09.25, 01:21 • 434 перегляди