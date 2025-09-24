Зеленский рассказал, где готов встретиться с путиным
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой кремля путиным где угодно, кроме Москвы. Предлагались переговоры в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Европе, Австрии, Швейцарии и Казахстане.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и другие страны предлагали россии переговоры на уровне лидеров даже в Казахстане. Об этом информирует УНН со ссылкой на Fox News.
Детали
В интервью американскому телеканалу Fox News президент Украины рассказал, что готов к встрече с главой кремля путиным где угодно, но, конечно, не в москве, как предлагал ему президент рф ранее.
И команды Трампа, моя команда, европейцы, включая Макрона и других лидеров, и президент Турции, все мы предлагали встречу в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в Европе, в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария. Мы говорили: "Даже если вы хотите где-то вроде Казахстана. Мы готовы
Напомним
В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, чем путину. Это произошло после того, как Трамп осознал ложность информации от российского диктатора.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при поддержке Европейского Союза Украина может выиграть войну, а также вернуть все завоеванные территории.
