Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила черговий проєкт "мирного плану" щодо завершення війни в Україні, який складається із 28 пунктів. Документ, зокрема, передбачає контроль росією над Донбасом, зменшення Збройних сил України та гарантії безпеки за аналогією статті 5 НАТО. Військові експерти в коментарі УНН оцінили шанси на його підписання, та чи зможуть країни НАТО відреагувати на повторний напад росії.

Документ, який складається із 28 пунктів, передбачає, що росія отримає фактичний контроль над Донбасом, хоча Україна досі контролює близько 12% цих територій. Водночас території, з яких Україна виведе війська, вважатимуться демілітаризованими, і рф не зможе розміщувати там свої війська. В інших регіонах, Херсонській та Запорізькій, лінії контролю здебільшого залишаться замороженими, а частину земель росія поверне після переговорів.

Деякі джерела стверджують, що в американському плані Україна зберігає юридичну власність над Донбасом, а росія сплачуватиме "орендну плату" за управління регіоном. Про які суми йдеться - незрозуміло.

Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський

Також документ передбачатиме, що на території України не будуть допускатися іноземні війська, а Київ більше не отримуватиме західні далекобійні озброєння для ударів по рф.

Однак, США підготували для України проєкт гарантій безпеки у межах "мирного плану" Дональда Трампа за моделлю статті 5 НАТО, яка зобов’язує США та європейських союзників сприймати напад на Україну як напад на всю "трансатлантичну спільноту" та відповідно реагувати.

В документі вказується, що будь-який майбутній "значний, навмисний і тривалий збройний напад" росії на Україну "розглядатиметься як напад, що загрожує миру і безпеці трансатлантичної спільноти". Якщо таке станеться, США та їхні союзники відреагують відповідним чином, включно із застосуванням військової сили.

США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа

У коментарі УНН військовий експерт, співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що у разі повторного нападу на Україну ці гарантії не будуть дієвими, тому що стаття 5 НАТО не дієва.

Якщо запитати у європейських партнерів, та навіть самого Рютте, чи спрацює стаття 5, якщо, наприклад, люди без розпізнавальних знаків зайдуть у кілька сіл під Нарвою. Чи будуть ракети летіти на росію? Чи будуть німецькі війська застосовувати зброю заради кількох сил в естонській глибинці. Це не мої слова, це я ретранслюю слова тих, хто займається військовою політикою у нинішній, і попередній, до речі, Адміністрації США. Тому ніякі статті 5 на сьогодні не працюють. Це визначається підходом США, але також і, скажімо так, безвідповідальною позицією європейських країн, тому що будь-яка дипломатична позиція має бути забезпечена. Забезпечена зброєю у конкретному випадку, або іншими важелями, наприклад, санкції - сказав Кузан.

США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко дотримується такої ж думки.

В коментарі УНН він наголосив, що запропонована модель так званих гарантій безпеки не буде дієвою.

Тому що навіть для країн НАТО 5 стаття є достатньо бюрократизованою і архаїчною. У сучасних умовах ведення бойових дій, вона більше шкодить, ніж допомагає країнам НАТО, тому що вони змушені будуть чекати на допомогу з урахуванням того, що повинні бути проведені деякі бюрократичні механізми, починаючи від консультацій, і закінчуючи тим, що не всі країни НАТО можуть допомогти однаково. Деякі просто забезпечать логістику, деякі нададуть війська, деякі нададуть повітряний простір, а немає якогось суцільного, стандартного для всіх зобов’язань допомагати, наприклад, виключно військово, щоб це було зобов’язання. Ні, від цього будь-яка країна може відмовитися. Наприклад, Угорщина може взагалі сказати: "Ми вас будемо підтримувати морально, можливо, направимо гуманітарні вантажі, але свою армію, свої танки надавати не будемо". Це повністю входить в контекст цієї 5 статті колективної безпеки. Тому це не буде працювати в питаннях гарантій безпеки. А це найцікавіше, оскільки Альянс є юридично забюрократизованою організацією, я взагалі не бачу шляхів якихось інструментаріїв юридичного характеру, які б мали можливість зробити нас членами Альянсу, коли ми не є членами Альянсу - зазначив Коваленко.

Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти

За його словами, будь-яка країна Альянсу зможе відмовитися від допомоги Україні, тому що Україна не є членом НАТО.

Найяскравіший приклад те, що у 2022 році Президент України пропонував зробити над Україною безпольотну авіаційну зону, і щоб цьому сприяли засоби ППО НАТО. Ця ідея неодноразово ще звучала, і навіть нещодавно про неї згадували, коли в Польщу залітали російські дрони, але вона сама по собі не може бути реалізована технічно, технологічно, але найголовніше юридично. Немає юридичних інструментів, і якихось обґрунтувань, щоб воно працювало. Взагалі, я хочу сказати, що той, хто цей документ готував, він є великом геополітичним невігласом, тому що він не розуміється на багатьох базових дипломатичних, юридичних, бюрократичних, політичних моментах, які існують у форматі міжнародних відносин. З урахуванням того, що до формування цього плану мав відношення Віткофф, тому це й не дивно, тому що такого дипломатичного невігласа ще треба пошукати - додав Коваленко.

Зеленський обговорив мирний план США з Венсом - ЗМІ

Видання BILD припускає, що після завершення війни, вже за 2-3 роки після укладання угоди рф зможе перегрупуватися та здійснити новий напад на Україну, від якого Україна не зможе відбитися.

Коваленко зазначив, що "це цілком реально, але з боку BILD це досить оптимістичний погляд, що цей план буде підписаний".

Я не думаю, що Україна його підпише, тому що для України… ми за будь-які дипломатичні вирішення, ми завжди були на боці будь-яких дипломатичних вирішень, починаючи з 2014 року, і продовжуючи навіть зараз, але на справедливому вирішенні дипломатичним шляхом. Той план, який ми зараз можемо бачити, це план, який представляє собою, по-перше, - фактичну капітуляцію України, по-друге, - руйнування усіх міжнародних відносин у питанні суверенності кордонів, і незалежності будь-якої іншої країни, тобто цей план ставить під питання суверенності кордонів, і незалежності країни. По-перше, цей документ не може бути прийнятий цивілізованим, міжнародним співтовариством, а, по-друге, якщо він буде підписаний… у мене є сумніви, що росія буде його підписувати, тому що росії це не потрібно від слова взагалі. Ми багато говоримо про Україну, але ми не говоримо про росію. росії це не потрібно, росія зараз немає наміру зупинятися. Але, якщо ми уявимо, що вона зупинитися десь приблизно на півроку, то це буде можливість їй накопичити ресурс, і через півроку розпочати ще більш масштабнішу, ще більш кривавішу війну. росія не буде зупинятися. Путінський режим не може вижити в умовах миру - зазначив Коваленко.

Зазначимо, що мирний план також передбачає скорочення Збройних сил України до 600 тис. військових.

Кузан зазначив, що в Україні створена модель, де є структури МВС, НГУ тощо.

Це ж все не ЗСУ, тому одні просто змінять шеврони на інші, тобто формально це можна обійти. Інша справа, які це реальні ризики. Чи буде забезпечення, тому що людей потрібно утримувати, їм потрібно платити зарплату тощо. Чи будуть такі спроможності, то це головне питання - зазначив Кузан.

Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях