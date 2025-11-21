Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США

Администрация президента США Дональда Трампа представила очередной проект "мирного плана" по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов. Документ, в частности, предусматривает контроль россией над Донбассом, сокращение Вооруженных сил Украины и гарантии безопасности по аналогии статьи 5 НАТО. Военные эксперты в комментарии УНН оценили шансы на его подписание, и смогут ли страны НАТО отреагировать на повторное нападение россии.

Документ, состоящий из 28 пунктов, предусматривает, что Россия получит фактический контроль над Донбассом, хотя Украина до сих пор контролирует около 12% этих территорий. В то же время территории, с которых Украина выведет войска, будут считаться демилитаризованными, и РФ не сможет размещать там свои войска. В других регионах, Херсонской и Запорожской, линии контроля в основном останутся замороженными, а часть земель Россия вернет после переговоров.

Некоторые источники утверждают, что в американском плане Украина сохраняет юридическую собственность над Донбассом, а Россия будет платить "арендную плату" за управление регионом. О каких суммах идет речь - непонятно.

Также документ будет предусматривать, что на территории Украины не будут допускаться иностранные войска, а Киев больше не будет получать западные дальнобойные вооружения для ударов по РФ.

Однако, США подготовили для Украины проект гарантий безопасности в рамках "мирного плана" Дональда Трампа по модели статьи 5 НАТО, которая обязывает США и европейских союзников воспринимать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество" и соответственно реагировать.

В документе указывается, что любое будущее "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину "будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества". Если такое произойдет, США и их союзники отреагируют соответствующим образом, включая применение военной силы.

В комментарии УНН военный эксперт, соучредитель и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что в случае повторного нападения на Украину эти гарантии не будут действенными, потому что статья 5 НАТО не действенна.

Если спросить у европейских партнеров, и даже самого Рютте, сработает ли статья 5, если, например, люди без опознавательных знаков зайдут в несколько деревень под Нарвой. Будут ли ракеты лететь на Россию? Будут ли немецкие войска применять оружие ради нескольких сил в эстонской глубинке. Это не мои слова, это я ретранслирую слова тех, кто занимается военной политикой в нынешней, и предыдущей, кстати, Администрации США. Поэтому никакие статьи 5 на сегодня не работают. Это определяется подходом США, но также и, скажем так, безответственной позицией европейских стран, потому что любая дипломатическая позиция должна быть обеспечена. Обеспечена оружием в конкретном случае, или другими рычагами, например, санкции - сказал Кузан.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко придерживается такого же мнения.

В комментарии УНН он подчеркнул, что предложенная модель так называемых гарантий безопасности не будет действенной.

Потому что даже для стран НАТО 5 статья является достаточно бюрократизированной и архаичной. В современных условиях ведения боевых действий, она больше вредит, чем помогает странам НАТО, потому что они вынуждены будут ждать помощи с учетом того, что должны быть проведены некоторые бюрократические механизмы, начиная от консультаций, и заканчивая тем, что не все страны НАТО могут помочь одинаково. Некоторые просто обеспечат логистику, некоторые предоставят войска, некоторые предоставят воздушное пространство, а нет какого-то сплошного, стандартного для всех обязательств помогать, например, исключительно военно, чтобы это было обязательство. Нет, от этого любая страна может отказаться. Например, Венгрия может вообще сказать: "Мы вас будем поддерживать морально, возможно, направим гуманитарные грузы, но свою армию, свои танки предоставлять не будем". Это полностью входит в контекст этой 5 статьи коллективной безопасности. Поэтому это не будет работать в вопросах гарантий безопасности. А это самое интересное, поскольку Альянс является юридически забюрократизированной организацией, я вообще не вижу путей каких-либо инструментариев юридического характера, которые бы имели возможность сделать нас членами Альянса, когда мы не являемся членами Альянса - отметил Коваленко.

По его словам, любая страна Альянса сможет отказаться от помощи Украине, потому что Украина не является членом НАТО.

Самый яркий пример то, что в 2022 году Президент Украины предлагал сделать над Украиной бесполетную авиационную зону, и чтобы этому способствовали средства ПВО НАТО. Эта идея неоднократно еще звучала, и даже недавно о ней вспоминали, когда в Польшу залетали российские дроны, но она сама по себе не может быть реализована технически, технологически, но самое главное юридически. Нет юридических инструментов, и каких-либо обоснований, чтобы оно работало. Вообще, я хочу сказать, что тот, кто этот документ готовил, он является великим геополитическим невеждой, потому что он не разбирается во многих базовых дипломатических, юридических, бюрократических, политических моментах, которые существуют в формате международных отношений. С учетом того, что к формированию этого плана имел отношение Виткофф, поэтому это и не удивительно, потому что такого дипломатического невежду еще надо поискать - добавил Коваленко.

Издание BILD предполагает, что после завершения войны, уже через 2-3 года после заключения соглашения РФ сможет перегруппироваться и совершить новое нападение на Украину, от которого Украина не сможет отбиться.

Коваленко отметил, что "это вполне реально, но со стороны BILD это довольно оптимистичный взгляд, что этот план будет подписан".

Я не думаю, что Украина его подпишет, потому что для Украины… мы за любые дипломатические решения, мы всегда были на стороне любых дипломатических решений, начиная с 2014 года, и продолжая даже сейчас, но на справедливом решении дипломатическим путем. Тот план, который мы сейчас можем видеть, это план, который представляет собой, во-первых, - фактическую капитуляцию Украины, во-вторых, - разрушение всех международных отношений в вопросе суверенности границ, и независимости любой другой страны, то есть этот план ставит под вопрос суверенности границ, и независимости страны. Во-первых, этот документ не может быть принят цивилизованным, международным сообществом, а, во-вторых, если он будет подписан… у меня есть сомнения, что Россия будет его подписывать, потому что России это не нужно от слова вообще. Мы много говорим об Украине, но мы не говорим о России. России это не нужно, Россия сейчас не имеет намерения останавливаться. Но, если мы представим, что она остановится где-то примерно на полгода, то это будет возможность ей накопить ресурс, и через полгода начать еще более масштабную, еще более кровавую войну. Россия не будет останавливаться. Путинский режим не может выжить в условиях мира - отметил Коваленко.

Отметим, что мирный план также предусматривает сокращение Вооруженных сил Украины до 600 тыс. военных.

Кузан отметил, что в Украине создана модель, где есть структуры МВД, НГУ и т.д.

Это же все не ВСУ, поэтому одни просто сменят шевроны на другие, то есть формально это можно обойти. Другое дело, какие это реальные риски. Будет ли обеспечение, потому что людей нужно содержать, им нужно платить зарплату и т.д. Будут ли такие возможности, то это главный вопрос - отметил Кузан.

