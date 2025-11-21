Национальный украинский интерес должен быть учтен - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что национальный украинский интерес по завершению войны должен быть учтен. Будет конструктивный поиск решений с главными партнерами. Об этом глава государства заявил в своем обращении к народу, передает УНН.

Национальный украинский интерес должен быть учтен. Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером. Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс, и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет

Президент также подчеркнул, что Украина будет работать быстро. Также Зеленский отметил, что следующая неделя будет очень тяжелой, но он с командой сделает все, чтобы защитить достоинство и свободу украинского народа.

Я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено по меньшей мере двух - это достоинство, свобода украинцев, потому что именно на этом базируется наш суверенитет, наша независимость