Зеленський: наступний тиждень буде "дуже непростим"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що попереду очікує "дуже непростий" наступний тиждень, про що він сказав у зверненні до українського народу 21 листопада, додавши при цьому, що буде продовжуватися робота "на дипломатичному полі заради нашого миру", пише УНН.

Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас - сказав Зеленський у зверненні до українського народу.

Президент наголосив: "Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде, бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають, не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди".

"Ми недаремно відзначаємо на рівні державного свята День гідності та свободи. Це каже про те, ким ми є, які наші цінності", - вказав Глава держави.

Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині України заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди гідні, вільні, єдині - наголосив Зеленський.

"З днем гідності та свободи. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

Доповнення

Заява Президента з'явилася на тлі оголошення про 28-пунктний мирний план США між Україною та рф.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.