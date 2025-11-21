Зеленський: наступний тиждень буде "дуже непростим"

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2914 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9220 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11319 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21914 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17675 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23889 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24432 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47058 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21914 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23890 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35920 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47059 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17069 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36610 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42793 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56511 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78238 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Зеленський: наступний тиждень буде "дуже непростим"

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Президент Зеленський звернувся до українського народу, заявивши, що наступний тиждень буде дуже непростим і насиченим на події.

Зеленський: наступний тиждень буде "дуже непростим"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що попереду очікує "дуже непростий" наступний тиждень, про що він сказав у зверненні до українського народу 21 листопада, додавши при цьому, що буде продовжуватися робота "на дипломатичному полі заради нашого миру", пише УНН.

Дорогі українці, наступний тиждень буде дуже непростим, насиченим на події. Ви дорослий, розумний, свідомий народ, який не раз це доводив, який розуміє, що в цей час буде багато тиску, тиску політичного, інформаційного, різного, щоб послабити нас, щоб розсварити нас

- сказав Зеленський у зверненні до українського народу.

Президент наголосив: "Ворог не спить і робитиме все, аби у нас нічого не вийшло. Чи дамо їм це ми з вами зробити? Не маємо права. І у нас вийде, бо ті, хто прагне нас знищити, погано нас знають, не розуміють, хто ми насправді, про що ми, за що ми, які ми люди".

"Ми недаремно відзначаємо на рівні державного свята День гідності та свободи. Це каже про те, ким ми є, які наші цінності", - вказав Глава держави.

Ми будемо працювати на дипломатичному полі заради нашого миру. Ми маємо працювати єдино всередині України заради нашого миру, заради нашої гідності, заради нашої свободи. І я вірю, і я знаю, що я не один. Зі мною наш народ, суспільство, воїни, партнери, союзники, усі наші люди гідні, вільні, єдині

- наголосив Зеленський.

"З днем гідності та свободи. Слава Україні!" - підкреслив Президент.

Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - Зеленський21.11.25, 16:48 • 2918 переглядiв

Доповнення

Заява Президента з'явилася на тлі оголошення про 28-пунктний мирний план США між Україною та рф.

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський