Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский: следующая неделя будет "очень непростой"

Киев • УНН

 • 1456 просмотра

Президент Зеленский обратился к украинскому народу, заявив, что следующая неделя будет очень непростой и насыщенной событиями.

Зеленский: следующая неделя будет "очень непростой"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что впереди ожидается "очень непростая" следующая неделя, о чем он сказал в обращении к украинскому народу 21 ноября, добавив при этом, что будет продолжаться работа "на дипломатическом поле ради нашего мира", пишет УНН.

Дорогие украинцы, следующая неделя будет очень непростой, насыщенной событиями. Вы взрослый, умный, сознательный народ, который не раз это доказывал, который понимает, что в это время будет много давления, давления политического, информационного, разного, чтобы ослабить нас, чтобы рассорить нас

- сказал Зеленский в обращении к украинскому народу.

Президент подчеркнул: "Враг не спит и будет делать все, чтобы у нас ничего не получилось. Дадим ли мы им это с вами сделать? Не имеем права. И у нас получится, потому что те, кто стремится нас уничтожить, плохо нас знают, не понимают, кто мы на самом деле, о чем мы, за что мы, какие мы люди".

"Мы недаром отмечаем на уровне государственного праздника День достоинства и свободы. Это говорит о том, кем мы являемся, каковы наши ценности", - указал Глава государства.

Мы будем работать на дипломатическом поле ради нашего мира. Мы должны работать едино внутри Украины ради нашего мира, ради нашего достоинства, ради нашей свободы. И я верю, и я знаю, что я не один. Со мной наш народ, общество, воины, партнеры, союзники, все наши люди достойные, свободные, единые

- подчеркнул Зеленский.

"С днем достоинства и свободы. Слава Украине!" - подчеркнул Президент.

Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский21.11.25, 16:48 • 9828 просмотров

Дополнение

Заявление Президента появилось на фоне объявления о 28-пунктном мирном плане США между Украиной и рф.

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Британии и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский