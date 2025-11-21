Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що національний український інтерес щодо завершення війни має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з головними партнерами. Про це глава держави заявив у своєму зверненні до народу, передає УНН.
Деталі
Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою, і усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде
Президент також підкреслив, що Україна працюватиме швидко. Також Зеленський зазначив, що наступний тиждень буде дуже важким, але він з командою зробить все, щоб захистити гідність та свободу українсього народу.
Я буду боротися за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох - це гідність, свобода українців, бо саме на цьому базується наш суверенітет, наша незалежність
Нагадаємо
