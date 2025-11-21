Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський

$42.150.06
48.520.22
ukenru
14:48 • 2886 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 9178 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 11301 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 21884 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 17663 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 23872 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 24431 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29642 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 47045 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23237 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.5м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36497 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 21441 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35788 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN21 листопада, 08:07 • 20445 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 16971 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 21884 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 23872 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 35896 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 47045 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 65254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 17050 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 36588 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 42784 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 56501 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 78229 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian
Дипломатка

Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент України заявив, що національний інтерес України щодо завершення війни має бути врахований, обіцяючи конструктивний пошук рішень з партнерами. Він підкреслив, що Україна працюватиме швидко, захищаючи гідність і свободу українського народу.

Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що національний український інтерес щодо завершення війни має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з головними партнерами. Про це глава держави заявив у своєму зверненні до народу, передає УНН.

Деталі

Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою, і усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде

- сказав Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна працюватиме швидко. Також Зеленський зазначив, що наступний тиждень буде дуже важким, але він з командою зробить все, щоб захистити гідність та свободу українсього народу.

Я буду боротися за те, аби серед всіх пунктів плану не було пропущено щонайменше двох - це гідність, свобода українців, бо саме на цьому базується наш суверенітет, наша незалежність

- підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українського народу заявив, що попереду очікує "дуже непростий" тиждень.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна