Національний український інтерес має бути врахований - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що національний український інтерес щодо завершення війни має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з головними партнерами. Про це глава держави заявив у своєму зверненні до народу, передає УНН.

Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв. Ми будемо спокійно працювати з Америкою, і усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес, і це Україна не готова до дипломатії. Такого не буде