У Києві та області скасували екстрені відключення світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про скасування екстрених відключень у Києві та Київській області. Раніше Укренерго вводило аварійні відключення у 12 областях через складну ситуацію в енергосистемі.
Екстрені відключення світла електроенергії у Києві та Київській області скасували, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, яка надає послуги у регіоні, у п'ятницю, пише УНН.
Київ, Київщина: екстрені відключення скасовано
Нагадаємо
В Укренерго раніше повідомляли, що через складну ситуацію в енергосистемі вранці було введено аварійні відключення у Києві та 12 областях -Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій.
