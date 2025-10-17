Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго
Київ • УНН
Через складну ситуацію в енергосистемі та високе споживання електроенергії в Києві та 12 областях запроваджено аварійні відключення. "Укренерго" закликає українців не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.
Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та 12 областях запроваджені аварійні відключення, споживання електроенергії залишається високим, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно, повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях
Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу, як це дозволила безпекова ситуація, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.
Через складну ситуацію в енергосистемі – у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та частково Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях наразі запроваджені аварійні відключення. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі
На Чернігівщині, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Це – наслідок систематичних атак ворога на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж кількох попередніх тижнів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають, зазначили у компанії.
Також в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Споживання
"Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 17 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього дня – у четвер. Причина – утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 16 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці - на 3,4% вищим, ніж максимум попереднього дня. Причина таких змін, як вказано, – зниження температури повітря у всіх регіонах України.
"Сьогодні упродовж всієї доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте їх кілька одночасно", - наголосили у НЕК.
