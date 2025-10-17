Київ та область перевели на екстрені відключення світла
Київ • УНН
За командою Укренерго у Києві та Київській області застосовані екстрені відключення електроенергії. Раніше вранці 17 жовтня аварійні вимкнення вже ввели у низці регіонів України, також є обмеження потужності для промисловості.
Київ та Київську область перевели на екстрені відключення електроенергії, на додачу до низки регіонів, де вранці також ввели аварійні вимкнення, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
За командою Укренерго у Києві та Київській області також застосовані екстрені відключення
Нагадаємо
У низці областей України вранці 17 жовтня знову почали застосовувати екстрені відключення електроенергії. Також по Україні є обмеження потужності для промисловості.