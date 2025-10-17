У низці областей знову ввели екстрені відключення світла

У низці областей України вранці у п'ятницю, 17 жовтня, знову почали застосовувати екстрені відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на місцеві обленерго та енергокомпанії.

Деталі

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 черги споживачів", - повідомили в Сумиобленерго.

"У Дніпропетровській області знову - екстрені відключення світла. Вони введенні за розпорядженням НЕК "Укренерго". При цьому, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь,- зараз не діють", - повідомили на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

"17.10.2025 з 09 год. 09 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказали у Кіровоградобленерго.

В Укренерго напередодні повідомляли, що "17 жовтня застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00".

Зокрема, у Полтаваобленерго вказали для підприємств Полтавщини, що "17 жовтня 2025 р. у Полтавській області з 7:00 до 22:00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) в обсязі – 5 черг".

"Для промисловості та бізнесу Черкаської області, 17 жовтня з 07:00 до 22:00, будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП), відповідно до команди НЕК "Укренерго". До графіків обмеження потужності (ГОП) залучаються виключно непобутові споживачі", - повідомили у Черкасиобленерго.

"Сьогодні, 17 жовтня, до 22:00 у Харківській області застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості", - також повідомили в Харківобленерго.

"За повідомленням НЕК "Укренерго", 17 жовтня, з 07:00 до 22:00 на Житомирщині заплановано застосування графіків обмеження електричної потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу", - вказали напередодні і в Житомиробленерго.

У Чернігівобленерго зазначили, що в області триває дія графіків погодинних відключень.

Україна готується до обмежень електроенергії для промисловості, можливі зміни для домогосподарств - Укренерго