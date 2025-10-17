$41.760.01
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 40357 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 47179 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 35952 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 38597 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 39646 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 54735 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37451 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 45603 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 85793 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
У низці областей знову ввели екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

У низці областей України вранці 17 жовтня знову почали застосовувати екстрені відключення електроенергії. Зокрема, у низці областей запровадили графіки аварійних відключень та обмеження потужності.

У низці областей знову ввели екстрені відключення світла

У низці областей України вранці у п'ятницю, 17 жовтня, знову почали застосовувати екстрені відключення електроенергії, пише УНН з посиланням на місцеві обленерго та енергокомпанії. 

Деталі

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1 черги споживачів", - повідомили в Сумиобленерго.

"У Дніпропетровській області знову - екстрені відключення світла. Вони введенні за розпорядженням НЕК "Укренерго". При цьому, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь,- зараз не діють", - повідомили на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

"17.10.2025 з 09 год. 09 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказали у Кіровоградобленерго.

В Укренерго напередодні повідомляли, що "17 жовтня застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00".

Зокрема, у Полтаваобленерго вказали для підприємств Полтавщини, що "17 жовтня 2025 р. у Полтавській області з 7:00 до 22:00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) в обсязі – 5 черг".

"Для промисловості та бізнесу Черкаської області, 17 жовтня з 07:00 до 22:00, будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП), відповідно до команди НЕК "Укренерго". До графіків обмеження потужності (ГОП) залучаються виключно непобутові споживачі", - повідомили у Черкасиобленерго.

"Сьогодні, 17 жовтня, до 22:00 у Харківській області застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості", - також повідомили в Харківобленерго.

"За повідомленням НЕК "Укренерго", 17 жовтня, з 07:00 до 22:00 на Житомирщині заплановано застосування графіків обмеження електричної потужності (ГОП) для промисловості та бізнесу", - вказали напередодні і в Житомиробленерго.

У Чернігівобленерго зазначили, що в області триває дія графіків погодинних відключень.

Україна готується до обмежень електроенергії для промисловості, можливі зміни для домогосподарств - Укренерго16.10.25, 19:10 • 2426 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Укренерго
Україна