Україна готується до обмежень електроенергії для промисловості, можливі зміни для домогосподарств - Укренерго

В Укренерго повідомили про заплановані обмеження потужності для промисловості по всій Україні з 07:00 до 22:00 17 жовтня. Ситуація може змінитись, на Чернігівщині вже застосовуються три черги погодинних відключень.
Через складну ситуацію в енергосистемі заплановано застосування графіків обмеження потужності для промисловості по всій території України, попередили в Укренерго, із доповненням про термінові зміни. Наприклад на Чернігівщині наразі застосовуються три черги погодинних відключень, пише УНН, із посиланням на пресслужбу оператора системи передачі електроенергії.
Через складну ситуацію в енергосистемі — В УСІХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ застосовані аварійні відключення електроенергії. ЗАВТРА, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ у період з 07:00 до 22:00.
Окремо вказано, що ситуація в енергосистемі може змінитись для різних категорій господарств, і в цілому. Згідно з поточними даними, три черги погодинних відключень впроваджено оператором системи розподілу (обленерго) на Чернігівщині.
Київ удруге за день перевели на екстрені відключення, повідомили у четвер в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні.
