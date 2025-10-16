В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла

Протягом цього тижня ситуацію в енергосистемі мають стабілізувати. Наразі перехід до погодинних графіків відключень не планується. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко журналістам, передає УНН.

На запитання, скільки ще по часу можуть тривати аварійні відключення по Україні, Зайченко відповів: "Якщо брати до уваги поточну ситуацію, то протягом тижня, я думаю, ми стабілізуємо ситуацію".

Він підтвердив, що аварійні відключення за цей тиждень можуть закінчитися.

Також він прокоментував ризики переходу на графіки відключення світла.

Окрім того, він розповів про ситуацію із захистом підстанцій Укренерго.

У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення

Зайченко заявив, що атаки по об'єктам Укренерго продовжуються й вони змінилися.

Якщо раніше це була одна-дві ракети на об'єкт, то зараз це може бути 20 дронів в один удар, в потім через пару годин буде 10 дронів. Після цього залежно від того в яку частину підстанції було влучання, це швидке відновлення , або відновлення на більш тривалий період. Але запчастини в нас є, люди є. Ми над цим працюємо