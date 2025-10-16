В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла

$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 8414 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 18363 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 30827 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 5848 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
05:41 • 29518 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 25516 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 22947 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33927 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54040 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52581 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Популярнi новини
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16 жовтня, 01:02 • 28341 перегляди
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт МіГів: у кількох облцентрах пролунали вибухи16 жовтня, 02:44 • 30835 перегляди
Нова програма України з МВФ: у фонді підтвердили візит Георгієвої до України16 жовтня, 03:03 • 29500 перегляди
Атака рф зупинила роботу газовидобувних об'єктів на Полтавщині - ДТЕК06:15 • 29962 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26269 перегляди
Публікації
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
07:53 • 30828 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto07:27 • 11982 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування07:09 • 26506 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 54550 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 68895 перегляди
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 25422 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 74627 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 52885 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 55221 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 60569 перегляди
В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі має стабілізуватися протягом тижня, аварійні відключення можуть закінчитися. Перехід на погодинні графіки відключень наразі не планується, попри продовження атак рф.

В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла

Протягом цього тижня ситуацію в енергосистемі мають стабілізувати. Наразі перехід до погодинних графіків відключень не планується. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко журналістам, передає УНН.

На запитання, скільки ще по часу можуть тривати аварійні відключення по Україні, Зайченко відповів: "Якщо брати до уваги поточну ситуацію, то протягом тижня, я думаю, ми стабілізуємо ситуацію".

Він підтвердив, що аварійні відключення за цей тиждень можуть закінчитися.

Також він прокоментував ризики переходу на графіки відключення світла.

Це війна, все може бути. Але поки що не плануються 

- сказав Зайченко.

Окрім того, він розповів про ситуацію із захистом підстанцій Укренерго.

Підстанції захищаються, процес йде. Захистили багато нашого обладнання, яке під атаками кожного дня й продовжує працювати 

- розповів Зайченко.

У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення16.10.25, 12:20 • 8466 переглядiв

Доповнення

Зайченко заявив, що атаки по об'єктам Укренерго продовжуються й вони змінилися.

Якщо раніше це була одна-дві ракети на об'єкт, то зараз це може бути 20 дронів в один удар, в потім через пару годин буде 10 дронів. Після цього залежно від того в яку частину підстанції було влучання, це швидке відновлення , або відновлення на більш тривалий період. Але запчастини в нас є, люди є. Ми над цим працюємо 

- сказав Зайченко.

Окрім того, він додав, що росіяни намагаються знеструмити прикордонні області, це видно.

В Укренерго розповіли, як змінилася тактика ударів росіян по енергоструктурі України16.10.25, 13:14 • 1096 переглядiв

Доповнення

У 10 областях та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, ще одна область - на графіках, і ввечері в усіх регіонах імовірно будуть запроваджені графіки для промисловості. російські загарбники знову атакував енергетику, через що є знеструмлення в кількох областях. Споживання тримається на високому рівні, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.

Анна Мурашко

