В Укренерго пояснили, коли можуть припинитися аварійні відключення світла
Київ • УНН
Глава Укренерго Віталій Зайченко заявив, що ситуація в енергосистемі має стабілізуватися протягом тижня, аварійні відключення можуть закінчитися. Перехід на погодинні графіки відключень наразі не планується, попри продовження атак рф.
Протягом цього тижня ситуацію в енергосистемі мають стабілізувати. Наразі перехід до погодинних графіків відключень не планується. Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко журналістам, передає УНН.
На запитання, скільки ще по часу можуть тривати аварійні відключення по Україні, Зайченко відповів: "Якщо брати до уваги поточну ситуацію, то протягом тижня, я думаю, ми стабілізуємо ситуацію".
Він підтвердив, що аварійні відключення за цей тиждень можуть закінчитися.
Також він прокоментував ризики переходу на графіки відключення світла.
Це війна, все може бути. Але поки що не плануються
Окрім того, він розповів про ситуацію із захистом підстанцій Укренерго.
Підстанції захищаються, процес йде. Захистили багато нашого обладнання, яке під атаками кожного дня й продовжує працювати
Доповнення
Зайченко заявив, що атаки по об'єктам Укренерго продовжуються й вони змінилися.
Якщо раніше це була одна-дві ракети на об'єкт, то зараз це може бути 20 дронів в один удар, в потім через пару годин буде 10 дронів. Після цього залежно від того в яку частину підстанції було влучання, це швидке відновлення , або відновлення на більш тривалий період. Але запчастини в нас є, люди є. Ми над цим працюємо
Окрім того, він додав, що росіяни намагаються знеструмити прикордонні області, це видно.
Доповнення
У 10 областях та Києві запровадили аварійні відключення електроенергії, ще одна область - на графіках, і ввечері в усіх регіонах імовірно будуть запроваджені графіки для промисловості. російські загарбники знову атакував енергетику, через що є знеструмлення в кількох областях. Споживання тримається на високому рівні, варто не вмикати сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.