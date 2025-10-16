У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Київ • УНН
Керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Фелікс Зінченко наголосив, що екстрені відключення світла в низці областей є наслідком російських атак на енергооб'єкти.
Ситуація в енергетичній системі України залишається складною. Про це повідомив керівник департаменту з комунікацій ДТЕК Фелікс Зінченко у коментарі УНН та пояснив для чого загалом вводять графіки відключення.
У разі запровадження графіків відключень, це робиться для того, щоб збалансувати енергосистему та не допустити її розбалансування. Це дозволяє підтримувати рівновагу між виробництвом і споживанням електроенергії та уникати масштабних аварій
Доповнення
У низці областей вранці у четвер, 16 жовтня, знову введено екстрені відключення електроенергії.
У YASNO раніше повідомляли, що основна причина екстрених відключень світла в Україні - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Якщо після руйнівних обстрілів світло з’являється за кілька годин, це не означає, що пошкодження повністю відновлено, що нові схеми підключення працюють стабільно та витримують навантаження.