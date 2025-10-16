$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 7152 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16928 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28769 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3728 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28598 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25166 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22691 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33847 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53960 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52551 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения

Киев • УНН

 • 7180 просмотра

Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Феликс Зинченко подчеркнул, что экстренные отключения света в ряде областей являются следствием российских атак на энергообъекты.

В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения

Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. Об этом сообщил руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Феликс Зинченко в комментарии УНН и объяснил, для чего вообще вводят графики отключения.

В случае введения графиков отключений, это делается для того, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить ее разбалансировки. Это позволяет поддерживать равновесие между производством и потреблением электроэнергии и избегать масштабных аварий

- объяснил Зинченко.

Дополнение

В ряде областей утром в четверг, 16 октября, снова введены экстренные отключения электроэнергии.

В YASNO ранее сообщали, что основная причина экстренных отключений света в Украине - последствия российских атак на энергообъекты. Если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждение полностью восстановлено, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку.

Анна Мурашко

