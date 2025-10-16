В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
Киев • УНН
Руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Феликс Зинченко подчеркнул, что экстренные отключения света в ряде областей являются следствием российских атак на энергообъекты.
Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. Об этом сообщил руководитель департамента по коммуникациям ДТЭК Феликс Зинченко в комментарии УНН и объяснил, для чего вообще вводят графики отключения.
В случае введения графиков отключений, это делается для того, чтобы сбалансировать энергосистему и не допустить ее разбалансировки. Это позволяет поддерживать равновесие между производством и потреблением электроэнергии и избегать масштабных аварий
Дополнение
В ряде областей утром в четверг, 16 октября, снова введены экстренные отключения электроэнергии.
В YASNO ранее сообщали, что основная причина экстренных отключений света в Украине - последствия российских атак на энергообъекты. Если после разрушительных обстрелов свет появляется через несколько часов, это не означает, что повреждение полностью восстановлено, что новые схемы подключения работают стабильно и выдерживают нагрузку.