В Укрэнерго объяснили, когда могут прекратиться аварийные отключения света

В течение этой недели ситуацию в энергосистеме должны стабилизировать. Сейчас переход к почасовым графикам отключений не планируется. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко журналистам, передает УНН.

На вопрос, сколько еще по времени могут продолжаться аварийные отключения по Украине, Зайченко ответил: "Если принимать во внимание текущую ситуацию, то в течение недели, я думаю, мы стабилизируем ситуацию".

Он подтвердил, что аварийные отключения за эту неделю могут закончиться.

Также он прокомментировал риски перехода на графики отключения света.

Кроме того, он рассказал о ситуации с защитой подстанций Укрэнерго.

Зайченко заявил, что атаки по объектам Укрэнерго продолжаются и они изменились.

Если раньше это была одна-две ракеты на объект, то сейчас это может быть 20 дронов в один удар, а потом через пару часов будет 10 дронов. После этого в зависимости от того, в какую часть подстанции было попадание, это быстрое восстановление, или восстановление на более длительный период. Но запчасти у нас есть, люди есть. Мы над этим работаем