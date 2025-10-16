В Укрэнерго объяснили, когда могут прекратиться аварийные отключения света
Киев • УНН
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме должна стабилизироваться в течение недели, аварийные отключения могут закончиться. Переход на почасовые графики отключений пока не планируется, несмотря на продолжение атак рф.
В течение этой недели ситуацию в энергосистеме должны стабилизировать. Сейчас переход к почасовым графикам отключений не планируется. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко журналистам, передает УНН.
На вопрос, сколько еще по времени могут продолжаться аварийные отключения по Украине, Зайченко ответил: "Если принимать во внимание текущую ситуацию, то в течение недели, я думаю, мы стабилизируем ситуацию".
Он подтвердил, что аварийные отключения за эту неделю могут закончиться.
Также он прокомментировал риски перехода на графики отключения света.
Это война, все может быть. Но пока не планируются
Кроме того, он рассказал о ситуации с защитой подстанций Укрэнерго.
Подстанции защищаются, процесс идет. Защитили много нашего оборудования, которое под атаками каждый день и продолжает работать
Зайченко заявил, что атаки по объектам Укрэнерго продолжаются и они изменились.
Если раньше это была одна-две ракеты на объект, то сейчас это может быть 20 дронов в один удар, а потом через пару часов будет 10 дронов. После этого в зависимости от того, в какую часть подстанции было попадание, это быстрое восстановление, или восстановление на более длительный период. Но запчасти у нас есть, люди есть. Мы над этим работаем
Кроме того, он добавил, что россияне пытаются обесточить приграничные области, это видно.
В 10 областях и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, еще одна область - на графиках, и вечером во всех регионах вероятно будут введены графики для промышленности. российские захватчики снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивание в нескольких областях. Потребление держится на высоком уровне, стоит не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно.