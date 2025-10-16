$41.760.01
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 16928 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 28769 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 3728 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
05:41 • 28598 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 25166 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 22691 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 33847 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 53960 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52551 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
В Укрэнерго объяснили, когда могут прекратиться аварийные отключения света

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме должна стабилизироваться в течение недели, аварийные отключения могут закончиться. Переход на почасовые графики отключений пока не планируется, несмотря на продолжение атак рф.

В Укрэнерго объяснили, когда могут прекратиться аварийные отключения света

В течение этой недели ситуацию в энергосистеме должны стабилизировать. Сейчас переход к почасовым графикам отключений не планируется. Об этом заявил глава Укрэнерго Виталий Зайченко журналистам, передает УНН.

На вопрос, сколько еще по времени могут продолжаться аварийные отключения по Украине, Зайченко ответил: "Если принимать во внимание текущую ситуацию, то в течение недели, я думаю, мы стабилизируем ситуацию".

Он подтвердил, что аварийные отключения за эту неделю могут закончиться.

Также он прокомментировал риски перехода на графики отключения света.

Это война, все может быть. Но пока не планируются 

- сказал Зайченко.

Кроме того, он рассказал о ситуации с защитой подстанций Укрэнерго.

Подстанции защищаются, процесс идет. Защитили много нашего оборудования, которое под атаками каждый день и продолжает работать 

- рассказал Зайченко.

Дополнение

Зайченко заявил, что атаки по объектам Укрэнерго продолжаются и они изменились.

Если раньше это была одна-две ракеты на объект, то сейчас это может быть 20 дронов в один удар, а потом через пару часов будет 10 дронов. После этого в зависимости от того, в какую часть подстанции было попадание, это быстрое восстановление, или восстановление на более длительный период. Но запчасти у нас есть, люди есть. Мы над этим работаем 

- сказал Зайченко.

Кроме того, он добавил, что россияне пытаются обесточить приграничные области, это видно.

Дополнение

В 10 областях и Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии, еще одна область - на графиках, и вечером во всех регионах вероятно будут введены графики для промышленности. российские захватчики снова атаковали энергетику, из-за чего есть обесточивание в нескольких областях. Потребление держится на высоком уровне, стоит не включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно.

Анна Мурашко

