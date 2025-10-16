Київ і низка областей вдруге за день перейшли на екстрені відключення світла
Київ • УНН
Київ та низку областей вдруге за день перевели на екстрені відключення. Таке рішення ухвалили за командою Укренерго.
Київ удруге за день перевели на екстрені відключення, повідомили у четвер в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.
За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення
Є аварійні відключення й в інших регіонах.
"Київщина: екстрені відключення. За командою Укренерго у Київській області знову застосовані екстрені відключення", - вказали у ДТЕК.
На Сумщині, за даними Сумиобленерго, наразі "продовжується ГАВ: одна 5 черга відключено".
У Полтавській області також екстрені відключення. "Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 16 жовтня о 15:27 отримана команда на застосування 1 черги ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.
На території Чернігівської області продовжують діяти погодинні графіки відключення плюс екстрені відключення в окремих районах, повідомили в Чернігівобленерго.
На Хмельниччині раніше, за повідомленням, їх відмінили після 13-ї години. У Житомиробленерго про відміну аварійних відключень не повідомляли.
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго16.10.25, 10:17 • 27229 переглядiв