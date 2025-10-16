$41.760.01
Київ і низка областей вдруге за день перейшли на екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Київ та низку областей вдруге за день перевели на екстрені відключення. Таке рішення ухвалили за командою Укренерго.

Київ удруге за день перевели на екстрені відключення, повідомили у четвер в енергокомпанії ДТЕК, що надає послуги у регіоні, пише УНН.

За командою Укренерго у Києві знову застосовані екстрені відключення

- повідомили у ДТЕК.

Є аварійні відключення й в інших регіонах.

"Київщина: екстрені відключення. За командою Укренерго у Київській області знову застосовані екстрені відключення", - вказали у ДТЕК.

На Сумщині, за даними Сумиобленерго, наразі "продовжується ГАВ: одна 5 черга відключено".

У Полтавській області також екстрені відключення. "Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 16 жовтня о 15:27 отримана команда на застосування 1 черги ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.

На території Чернігівської області продовжують діяти погодинні графіки відключення плюс екстрені відключення в окремих районах, повідомили в Чернігівобленерго.

На Хмельниччині раніше, за повідомленням, їх відмінили після 13-ї години. У Житомиробленерго про відміну аварійних відключень не повідомляли.

Юлія Шрамко

