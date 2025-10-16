Киев и ряд областей во второй раз за день перешли на экстренные отключения света
Киев • УНН
Киев и ряд областей во второй раз за день перевели на экстренные отключения. Такое решение приняли по команде Укрэнерго.
Киев во второй раз за день перевели на экстренные отключения, сообщили в четверг в энергокомпании ДТЭК, оказывающей услуги в регионе, пишет УНН.
По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения
Есть аварийные отключения и в других регионах.
"Киевщина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Киевской области снова применены экстренные отключения", - указали в ДТЭК.
В Сумской области, по данным Сумыоблэнерго, сейчас "продолжается ГАО: одна 5 очередь отключена".
В Полтавской области также экстренные отключения. "Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 октября в 15:27 получена команда на применение 1 очереди ГАО", - указали в Полтаваоблэнерго.
На территории Черниговской области продолжают действовать почасовые графики отключения плюс экстренные отключения в отдельных районах, сообщили в Черниговоблэнерго.
В Хмельницкой области ранее, по сообщению, их отменили после 13 часов. В Житомироблэнерго об отмене аварийных отключений не сообщали.
