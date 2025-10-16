$41.760.01
8566 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
17261 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
31064 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
50015 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
16 октября, 06:35 • 17451 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 36601 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 28914 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и США
15 октября, 20:42 • 24998 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34788 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии
15 октября, 10:41 • 54902 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Киев и ряд областей во второй раз за день перешли на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

Киев и ряд областей во второй раз за день перевели на экстренные отключения. Такое решение приняли по команде Укрэнерго.

Киев и ряд областей во второй раз за день перешли на экстренные отключения света

Киев во второй раз за день перевели на экстренные отключения, сообщили в четверг в энергокомпании ДТЭК, оказывающей услуги в регионе, пишет УНН.

По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения

- сообщили в ДТЭК.

Есть аварийные отключения и в других регионах.

"Киевщина: экстренные отключения. По команде Укрэнерго в Киевской области снова применены экстренные отключения", - указали в ДТЭК.

В Сумской области, по данным Сумыоблэнерго, сейчас "продолжается ГАО: одна 5 очередь отключена".

В Полтавской области также экстренные отключения. "Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 16 октября в 15:27 получена команда на применение 1 очереди ГАО", - указали в Полтаваоблэнерго.

На территории Черниговской области продолжают действовать почасовые графики отключения плюс экстренные отключения в отдельных районах, сообщили в Черниговоблэнерго.

В Хмельницкой области ранее, по сообщению, их отменили после 13 часов. В Житомироблэнерго об отмене аварийных отключений не сообщали.

10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго16.10.25, 10:17 • 26717 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
ДТЭК
Укрэнерго
Киев