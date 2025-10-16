Украина готовится к ограничениям электроэнергии для промышленности, возможны изменения для домохозяйств - Укрэнерго
Киев • УНН
В Укрэнерго сообщили о запланированных ограничениях мощности для промышленности по всей Украине с 07:00 до 22:00 17 октября. Ситуация может измениться, на Черниговщине уже применяются три очереди почасовых отключений.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленности по всей территории Украины, предупредили в Укрэнерго, с дополнением о срочных изменениях. Например, на Черниговщине сейчас применяются три очереди почасовых отключений, пишет УНН, со ссылкой на пресс-службу оператора системы передачи электроэнергии.
Подробности
Из-за сложной ситуации в энергосистеме — ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ применены аварийные отключения электроэнергии. ЗАВТРА, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ в период с 07:00 до 22:00.
Отдельно указано, что ситуация в энергосистеме может измениться для разных категорий хозяйств, и в целом. Согласно текущим данным, три очереди почасовых отключений введены оператором системы распределения (облэнерго) на Черниговщине.
Напомним
Киев во второй раз за день перевели на экстренные отключения, сообщили в четверг в энергокомпании ДТЭК, оказывающей услуги в регионе.
