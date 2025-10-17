В ряде областей снова ввели экстренные отключения света

В ряде областей Украины утром в пятницу, 17 октября, снова начали применять экстренные отключения электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на местные облэнерго и энергокомпании.

Подробности

"По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 1 очереди потребителей", - сообщили в Сумыоблэнерго.

"В Днепропетровской области снова - экстренные отключения света. Они введены по распоряжению НЭК "Укрэнерго". При этом, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - сейчас не действуют", - сообщили на сайте ДТЭК Днепровские электросети.

"17.10.2025 с 09 час. 09 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - указали в Кировоградоблэнерго.

В Укрэнерго накануне сообщали, что "17 октября применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00".

В частности, в Полтаваоблэнерго указали для предприятий Полтавщины, что "17 октября 2025 г. в Полтавской области с 7:00 до 22:00 будет применен график ограничения мощности (ГОМ) в объеме – 5 очередей".

"Для промышленности и бизнеса Черкасской области, 17 октября с 07:00 до 22:00, будут применены графики ограничения мощности (ГОМ), согласно команде НЭК "Укрэнерго". К графикам ограничения мощности (ГОМ) привлекаются исключительно небытовые потребители", - сообщили в Черкассыоблэнерго.

"Сегодня, 17 октября, до 22:00 в Харьковской области применяются графики ограничения мощности для промышленности", - также сообщили в Харьковоблэнерго.

"По сообщению НЭК "Укрэнерго", 17 октября, с 07:00 до 22:00 на Житомирщине запланировано применение графиков ограничения электрической мощности (ГОМ) для промышленности и бизнеса", - указали накануне и в Житомироблэнерго.

В Черниговоблэнерго отметили, что в области продолжается действие графиков почасовых отключений.

