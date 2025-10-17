Киев и область перевели на экстренные отключения света

$41.760.01
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15
16 октября, 21:15 • 39496 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40
16 октября, 19:40 • 46677 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом
16 октября, 17:21
16 октября, 17:21 • 35503 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
16 октября, 15:34
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 38252 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"
16 октября, 15:13
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 39515 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39
16 октября, 12:39 • 54385 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 09:20
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 37403 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
16 октября, 07:59 • 45550 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
16 октября, 07:53
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 85489 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
16 октября, 07:53
Индия сократила импорт российской нефти на 50% после переговоров с США - Reuters
16 октября, 20:59
Кривой Рог под массированной атакой дронов: более 10 взрывов и пожары
16 октября, 21:34
Трамп назвал состав делегации США для переговоров с Россией по Украине
16 октября, 22:31
Иран вызвал польского дипломата из-за демонстрации "Шахеда" в британском парламенте
16 октября, 23:02
Приднестровье полностью возобновит поставки газа с 17 октября благодаря финансированию из России
02:15
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
16 октября, 12:39
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещено
16 октября, 07:53
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 85485 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа мод
16 октября, 07:27
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования
16 октября, 07:09
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"
15 октября, 11:45
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма
15 октября, 15:48
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосами
15 октября, 00:05
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвки
14 октября, 13:19
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действа
14 октября, 13:05
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туре
13 октября, 15:39
Киев и область перевели на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 422 просмотра

По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии. Ранее утром 17 октября аварийные отключения уже ввели в ряде регионов Украины, также есть ограничения мощности для промышленности.

Киев и область перевели на экстренные отключения света

Киев и Киевская область переведены на экстренные отключения электроэнергии, в дополнение к ряду регионов, где утром также ввели аварийные отключения, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области также применены экстренные отключения

- сообщили в ДТЭК.

Напомним

В ряде областей Украины утром 17 октября снова начали применять экстренные отключения электроэнергии. Также по Украине есть ограничения мощности для промышленности.

Юлия Шрамко

