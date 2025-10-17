Киев и область перевели на экстренные отключения света
Киев • УНН
По команде Укрэнерго в Киеве и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии. Ранее утром 17 октября аварийные отключения уже ввели в ряде регионов Украины, также есть ограничения мощности для промышленности.
Киев и Киевская область переведены на экстренные отключения электроэнергии, в дополнение к ряду регионов, где утром также ввели аварийные отключения, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.
Напомним
В ряде областей Украины утром 17 октября снова начали применять экстренные отключения электроэнергии. Также по Украине есть ограничения мощности для промышленности.