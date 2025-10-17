Kyiv and region switched to emergency power outages

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Exclusive
07:15 AM • 8042 views
AI in modern weaponry: why the topic has become relevant, and what risks it carriesPhoto
05:53 AM • 11630 views
The enemy lost 29,000 servicemen in September: Syrskyi on the disruption of the Russian spring-summer offensive campaign
October 16, 09:15 PM • 43638 views
"We need them too": Trump made a statement regarding the transfer of Tomahawk missiles to Ukraine
October 16, 07:40 PM • 50104 views
Zelenskyy arrived in Washington to meet with Donald TrumpVideo
October 16, 05:21 PM • 38309 views
Trump to meet Putin in Budapest
Exclusive
October 16, 03:34 PM • 39701 views
When the strength of professionals meets the courage of veterans: the story of the unification of FC Metalist 1925 and AMP FC UnbreakablePhoto
Exclusive
October 16, 03:13 PM • 40418 views
Ukraine is monitoring the situation in Belarus, we do not see a specific major threat to the north of Ukraine - member of the national security committee
October 16, 12:39 PM • 57248 views
European Commission presents roadmap to strengthen EU's defense capabilities: what's included
Exclusive
October 16, 09:20 AM • 37668 views
DTEK explained why blackout schedules are needed if they are introduced
October 16, 07:59 AM • 45889 views
Over Ukraine, 283 out of 320 enemy drones and 5 out of 37 missiles neutralized, 18 lost, most of the missiles launched by Russia were ballistic
Rubrics
Main
Main
Politics
Politics
War in Ukraine
War in Ukraine
Economy
Economy
Society
Society
Crimes and emergencies
Crimes and emergencies
Our people abroad
Our people abroad
News of the World
News of the World
Kyiv
Kyiv
Kyiv region
Kyiv region
Health
Health
Technologies
Technologies
Sports
Sports
Culture
Culture
Life hack
Life hack
UNN Lite
UNN Lite
Auto
Auto
Education
Education
Weather and environment
Weather and environment
Real Estate
Real Estate
Finance
Finance
Culinary
Culinary
Business News
Business News
Publications
Exclusives
Menu
Tags
Authors
About agency
Contact
Advertising
Archive

Information agency «Ukrainian National News»

Subject in the field of online media; media identifier - R40-05926

This resource is intended for persons who have reached the age of 21.

All rights reserved. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2m/s
65%
755mm
Popular news
Trump named the composition of the US delegation for negotiations with Russia on UkraineOctober 16, 10:31 PM • 13153 views
Iran summons Polish diplomat over 'Shahed' drone display in British ParliamentOctober 16, 11:02 PM • 22060 views
"No changes for Russia": Zelenskyy commented on Russian strikes on Kryvyi RihOctober 16, 11:35 PM • 5388 views
Former Trump aide John Bolton faces 10 years in prison for illegal transfer of classified dataOctober 17, 12:39 AM • 8102 views
Transnistria to fully resume gas supplies from October 17 thanks to Russian funding02:15 AM • 9444 views
Publications
AI in modern weaponry: why the topic has become relevant, and what risks it carriesPhoto
Exclusive
07:15 AM • 8022 views
European Commission presents roadmap to strengthen EU's defense capabilities: what's includedOctober 16, 12:39 PM • 57245 views
Ornithologist explained how to help a stork wintering in Ukraine and what is forbidden to doPhoto
Exclusive
October 16, 07:53 AM • 88057 views
Victoria's Secret 2025: the brightest moments of the legendary fashion showPhotoOctober 16, 07:27 AM • 56370 views
NABU is systematically ill: corruption and raiding by detectives cast doubt on the expediency of its existenceOctober 16, 07:09 AM • 79176 views
Advertisement
Actual people
Donald Trump
Volodymyr Zelenskyy
J. D. Vance
Andriy Yermak
Troels Lund Poulsen
Actual places
Ukraine
United States
Washington, D.C.
Budapest
Kharkiv Oblast
Advertisement
UNN Lite
Actor Channing Tatum and his beloved Inka Williams impressed with a passionate kiss at the film's premiere: photoPhotoOctober 15, 03:48 PM • 43626 views
Kim Kardashian's Skims brand presented panties with faux pubic hairPhotoOctober 15, 12:05 AM • 91904 views
Emma Watson vacations in Pisa with unknown man after refuting engagement rumorsPhotoOctober 14, 01:19 PM • 68811 views
Rat stops Wales-Belgium match: Courtois and De Bruyne at the epicenter of surreal eventsPhotoOctober 14, 01:05 PM • 70223 views
Taylor Swift announces documentary series about her latest tourPhotoOctober 13, 03:39 PM • 74829 views
Actual
Social network
Shahed-136
MIM-104 Patriot
The Times
Film

Kyiv and region switched to emergency power outages

Kyiv • UNN

 • 1500 views

By order of Ukrenergo, emergency power outages have been implemented in Kyiv and Kyiv Oblast. Earlier on the morning of October 17, emergency shutdowns were already introduced in a number of regions of Ukraine, and there are also power restrictions for industry.

Kyiv and region switched to emergency power outages

Kyiv and Kyiv region have been switched to emergency power outages, in addition to a number of regions where emergency shutdowns were also introduced in the morning, DTEK energy company reported, writes UNN.

By order of Ukrenergo, emergency shutdowns have also been applied in Kyiv and Kyiv region

- DTEK reported.

Recall

In a number of regions of Ukraine, emergency power outages began to be applied again on the morning of October 17. There are also power restrictions for industry across Ukraine.

Julia Shramko

SocietyKyivKyiv region
Power outage
Electricity
DTEK
Ukrenergo
Ukraine
Kyiv