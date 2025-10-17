Kyiv and region switched to emergency power outages
Kyiv • UNN
By order of Ukrenergo, emergency power outages have been implemented in Kyiv and Kyiv Oblast. Earlier on the morning of October 17, emergency shutdowns were already introduced in a number of regions of Ukraine, and there are also power restrictions for industry.
Kyiv and Kyiv region have been switched to emergency power outages, in addition to a number of regions where emergency shutdowns were also introduced in the morning, DTEK energy company reported, writes UNN.
By order of Ukrenergo, emergency shutdowns have also been applied in Kyiv and Kyiv region
Recall
In a number of regions of Ukraine, emergency power outages began to be applied again on the morning of October 17. There are also power restrictions for industry across Ukraine.