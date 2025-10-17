$41.760.01
Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Из-за сложной ситуации в энергосистеме и высокого потребления электроэнергии в Киеве и 12 областях введены аварийные отключения. "Укрэнерго" призывает украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Аварийные отключения света охватили Киев и 12 областей - Укрэнерго

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Киеве и 12 областях введены аварийные отключения, потребление электроэнергии остается высоким, не стоит включать сегодня несколько мощных электроприборов одновременно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

В результате очередных российских дроновых атак на энергообъекты – на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях

- сообщили в Укрэнерго.

Как указано, аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это позволила ситуация с безопасностью, энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме – в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре

- указали в Укрэнерго.

В Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это – следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются, отметили в компании.

Также во всех регионах Украины с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребление

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 17 октября, по состоянию на 6:30, оно было таким же, как и предыдущего дня – в четверг. Причина – удержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.

Вчера, 16 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован утром - на 3,4% выше, чем максимум предыдущего дня. Причина таких изменений, как указано, – снижение температуры воздуха во всех регионах Украины.

"Сегодня в течение всех суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и не включайте их несколько одновременно", - подчеркнули в НЭК.

Киев и область перевели на экстренные отключения света17.10.25, 09:38

Юлия Шрамко

