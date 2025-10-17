В Киеве и области отменили экстренные отключения света
Киев • УНН
ДТЭК сообщил об отмене экстренных отключений в Киеве и Киевской области. Ранее Укрэнерго вводило аварийные отключения в 12 областях из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Экстренные отключения света электроэнергии в Киеве и Киевской области отменили, сообщили в энергокомпании ДТЭК, которая предоставляет услуги в регионе, в пятницу, пишет УНН.
Киев, Киевщина: экстренные отключения отменены
Напомним
В Укрэнерго ранее сообщали, что из-за сложной ситуации в энергосистеме утром были введены аварийные отключения в Киеве и 12 областях - Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой.
