У Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла - Кличко

$42.960.17
51.230.17
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 1212 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 1896 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 4700 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 9296 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 16690 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 37716 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 53009 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41263 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61906 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31705 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
99%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 9432 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 11568 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 16876 перегляди
Загроза існуванню Шенгенської зони: 70% європейців виступають за повернення національного контролю над кордонами05:44 • 6082 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 13745 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 13789 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61895 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 43298 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 60555 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 57926 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Київська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 22400 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 21913 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 29493 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 32946 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 39328 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Мі-8
TikTok

У Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла - Кличко

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Сьогодні у Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла, найбільше на Троєщині. Над усуненням проблеми працюють понад 1000 комунальників, яким допомагають бригади з інших міст.

У Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла - Кличко

Сьогодні у столиці без тепла залишаються 737 житлових будинків. Найбільше відключень зафіксовано на Троєщині. Для усунення цієї проблеми залучено понад 1000 комунальників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, більшість будинків без тепла розташовані на Троєщині, ще частина - в кількох інших районах Києва.

Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян

- повідомив Кличко.

Він також додав, що над усуненням проблем із теплопостачанням у столиці працюють понад 1 000 комунальників.

Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також - бригади "Укрзалізниці". Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Через нові російські атаки на енергетику знеструмлені споживачі у чотирьох областях, від негоди зафіксовані перебої зі світлом в 11 областях. У столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, є аварійні відключення.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Нерухомість
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Українська залізниця
Віталій Кличко
Чернігів
Полтава
Житомир
Кропивницький
Вінниця
Львів
Рівне
Миколаїв
Одеса
Київ