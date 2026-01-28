У Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла - Кличко

Сьогодні у столиці без тепла залишаються 737 житлових будинків. Найбільше відключень зафіксовано на Троєщині. Для усунення цієї проблеми залучено понад 1000 комунальників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, більшість будинків без тепла розташовані на Троєщині, ще частина - в кількох інших районах Києва.

Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян - повідомив Кличко.

Він також додав, що над усуненням проблем із теплопостачанням у столиці працюють понад 1 000 комунальників.

Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також - бригади "Укрзалізниці". Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації! - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Через нові російські атаки на енергетику знеструмлені споживачі у чотирьох областях, від негоди зафіксовані перебої зі світлом в 11 областях. У столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, є аварійні відключення.