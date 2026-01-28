В Киеве 737 жилых домов остаются без тепла - Кличко

Сегодня в столице без тепла остаются 737 жилых домов. Больше всего отключений зафиксировано на Троещине. Для устранения этой проблемы привлечено более 1000 коммунальщиков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

По предварительной информации, большинство домов без тепла расположены на Троещине, еще часть - в нескольких других районах Киева.

Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян - сообщил Кличко.

Он также добавил, что над устранением проблем с теплоснабжением в столице работают более 1 000 коммунальщиков.

Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ровно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также - бригады "Укрзализныци". Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации! - говорится в сообщении.

Напомним

Из-за новых российских атак на энергетику обесточены потребители в четырех областях, от непогоды зафиксированы перебои со светом в 11 областях. В столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, есть аварийные отключения.