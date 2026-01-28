В Киеве 737 жилых домов остаются без тепла - Кличко

$42.960.17
Эксклюзив
10:05 • 3644 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 7336 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 9670 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 12090 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 18672 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 38818 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 53831 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 41476 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 64328 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31843 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Популярные новости
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем28 января, 04:47 • 13725 просмотра
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб28 января, 04:58 • 19111 просмотра
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами05:44 • 10467 просмотра
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти06:22 • 7500 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 17989 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями10:59 • 262 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo07:00 • 18091 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 64334 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 45527 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 62886 просмотра
