Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго

Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
08:19 • 5630 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 14986 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 35883 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
27 січня, 16:28 • 51570 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 40497 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
27 січня, 15:20 • 59759 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31367 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
27 січня, 13:14 • 58870 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25723 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку28 січня, 00:08 • 4678 перегляди
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 6234 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 9568 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 15051 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 10632 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 11165 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 15:20 • 59783 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 41837 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14 • 58889 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 56357 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 21528 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 21060 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 28686 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 32181 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 38652 перегляди
Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Через нові атаки рф на енергетику знеструмлені споживачі у чотирьох областях, від негоди перебої зі світлом в 11 областях. У столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, є аварійні відключення.

Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго

Через нові атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у чотирьох областях, від негоди перебої зі світлом в 11 областях, у столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, є аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворожі обстріли

Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях

- повідомили в Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

росія знову атакувала енергетику на Чернігівщині: частина жителів без світла28.01.26, 11:19 • 470 переглядiв

Столичний регіон

"У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - ідеться у повідомленні.

Графіки і аварійні відключення

"По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", - повідомили у Міненерго.

Головною причиною вимушених відключень, як вказано, є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

У деяких регіонах України запроваджено екстрені аварійні відключення світла – Укренерго28.01.26, 08:00 • 3176 переглядiв

Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.

У Міненерго закликали максимально раціонально споживати електроенергію, а також висловили вдячність енергетикам, тепловикам і рятувальникам за цілодобову роботу.

Наслідки негоди

"Через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях", - сказано у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

Юлія Шрамко

