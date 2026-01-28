Нові атаки рф та негода знеструмили частину жителів у 13 областях - Міненерго
Київ • УНН
Через нові атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у чотирьох областях, від негоди перебої зі світлом в 11 областях, у столичному регіоні зберігається значний дефіцит електроенергії, є аварійні відключення, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Ворожі обстріли
Внаслідок обстрілів ворогом енергетичної інфраструктури знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях
Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Столичний регіон
"У Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії. Ситуація залишається складною, вимушено застосовуються екстрені відключення. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться після стабілізації роботи енергосистеми", - ідеться у повідомленні.
Графіки і аварійні відключення
"По всій країні діють графіки погодинних відключень для споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення", - повідомили у Міненерго.
Головною причиною вимушених відключень, як вказано, є наслідки нічних обстрілів українських електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.
Найскладнішою залишається ситуація у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.
У зв’язку з масованими атаками російської федерації українська енергетика працює в режимі надзвичайної ситуації для максимальної координації дій усіх служб.
У Міненерго закликали максимально раціонально споживати електроенергію, а також висловили вдячність енергетикам, тепловикам і рятувальникам за цілодобову роботу.
Наслідки негоди
"Через негоду без електропостачання залишаються понад 700 населених пунктів у Вінницькій, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Тернопільській, Чернігівській та Черкаській областях", - сказано у повідомленні.
Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.