Новые атаки РФ и непогода обесточили часть жителей в 13 областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за новых атак РФ на энергетику обесточены потребители в четырех областях, от непогоды перебои со светом в 11 областях. В столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, есть аварийные отключения.

Новые атаки РФ и непогода обесточили часть жителей в 13 областях - Минэнерго

Из-за новых атак РФ на энергетику обесточены потребители в четырех областях, из-за непогоды перебои со светом в 11 областях, в столичном регионе сохраняется значительный дефицит электроэнергии, есть аварийные отключения, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

В результате обстрелов врагом энергетической инфраструктуры обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях

- сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Россия снова атаковала энергетику на Черниговщине: часть жителей без света28.01.26, 11:19 • 444 просмотра

Столичный регион

"В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной, вынужденно применяются экстренные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет после стабилизации работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"По всей стране действуют графики почасовых отключений для потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В нескольких регионах дополнительно применяются аварийные отключения", - сообщили в Минэнерго.

Главной причиной вынужденных отключений, как указано, являются последствия ночных обстрелов украинских электростанций и подстанций системы передачи и распределения электроэнергии.

В некоторых регионах Украины введены экстренные аварийные отключения света – Укрэнерго28.01.26, 08:00 • 3168 просмотров

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения затруднено постоянными боевыми действиями.

В связи с массированными атаками Российской Федерации украинская энергетика работает в режиме чрезвычайной ситуации для максимальной координации действий всех служб.

В Минэнерго призвали максимально рационально потреблять электроэнергию, а также выразили благодарность энергетикам, тепловикам и спасателям за круглосуточную работу.

Последствия непогоды

"Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 700 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго работают в круглосуточном режиме.

Юлия Шрамко

