Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 23675 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
27 января, 16:28 • 40331 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 31789 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
27 января, 15:20 • 45888 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 27767 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
27 января, 13:14 • 49101 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 24801 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 18508 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 40793 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзивы
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 15:20 • 45888 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 34025 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 13:14 • 49101 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 48295 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 40793 просмотра
В некоторых регионах Украины введены экстренные аварийные отключения света – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 452 просмотра

28 января Укрэнерго сообщило о резком ухудшении ситуации в энергосистеме Украины. Из-за обстрелов и дефицита мощности введены экстренные аварийные отключения света.

В некоторых регионах Украины введены экстренные аварийные отключения света – Укрэнерго

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о резком ухудшении ситуации в энергосистеме Украины 28 января. Из-за последствий массированных российских обстрелов и значительного дефицита мощности энергетики вынуждены были перейти от плановых ограничений к экстренным мерам в ряде областей. Об этом пишет УНН.

Детали

В регионах, где ситуация является наиболее критической, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийные отключения вводятся мгновенно по распоряжению диспетчеров "Укрэнерго", что делает невозможным прогнозирование точного времени возобновления электроснабжения в отдельных населенных пунктах.

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

– отмечают в компании.

Специалисты призывают граждан с пониманием отнестись к ситуации, поскольку это единственный способ предотвратить масштабную системную аварию.

Во всех регионах Украины 28 января будут действовать графики почасовых отключений света27.01.26, 20:09 • 3734 просмотра

Степан Гафтко

