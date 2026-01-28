В некоторых регионах Украины введены экстренные аварийные отключения света – Укрэнерго
Киев • УНН
28 января Укрэнерго сообщило о резком ухудшении ситуации в энергосистеме Украины. Из-за обстрелов и дефицита мощности введены экстренные аварийные отключения света.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила о резком ухудшении ситуации в энергосистеме Украины 28 января. Из-за последствий массированных российских обстрелов и значительного дефицита мощности энергетики вынуждены были перейти от плановых ограничений к экстренным мерам в ряде областей. Об этом пишет УНН.
Детали
В регионах, где ситуация является наиболее критической, ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют. Аварийные отключения вводятся мгновенно по распоряжению диспетчеров "Укрэнерго", что делает невозможным прогнозирование точного времени возобновления электроснабжения в отдельных населенных пунктах.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Специалисты призывают граждан с пониманием отнестись к ситуации, поскольку это единственный способ предотвратить масштабную системную аварию.
