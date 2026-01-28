У деяких регіонах України запроваджено екстрені аварійні відключення світла – Укренерго
Київ • УНН
28 січня Укренерго повідомило про різке погіршення ситуації в енергосистемі України. Через обстріли та дефіцит потужності запроваджено екстрені аварійні відключення світла.
Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про різке погіршення ситуації в енергосистемі України 28 січня. Через наслідки масованих російських обстрілів та значний дефіцит потужності енергетики змушені були перейти від планових обмежень до екстрених заходів у низці областей. Про це пише УНН.
Деталі
У регіонах, де ситуація є найбільш критичною, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні відключення вводяться миттєво за розпорядженням диспетчерів "Укренерго", що робить неможливим прогнозування точного часу відновлення електропостачання в окремих населених пунктах.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Спеціалісти закликають громадян з розумінням поставитися до ситуації, оскільки це єдиний спосіб запобігти масштабній системній аварії.
У всіх регіонах України 28 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла27.01.26, 20:09 • 3708 переглядiв