У деяких регіонах України запроваджено екстрені аварійні відключення світла – Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про різке погіршення ситуації в енергосистемі України 28 січня. Через наслідки масованих російських обстрілів та значний дефіцит потужності енергетики змушені були перейти від планових обмежень до екстрених заходів у низці областей. Про це пише УНН.

Деталі

У регіонах, де ситуація є найбільш критичною, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні відключення вводяться миттєво за розпорядженням диспетчерів "Укренерго", що робить неможливим прогнозування точного часу відновлення електропостачання в окремих населених пунктах.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі – зазначають у компанії.

Спеціалісти закликають громадян з розумінням поставитися до ситуації, оскільки це єдиний спосіб запобігти масштабній системній аварії.

