Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки 27 січня, 11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути 27 січня, 11:34
У деяких регіонах України запроваджено екстрені аварійні відключення світла – Укренерго

Київ • УНН

28 січня Укренерго повідомило про різке погіршення ситуації в енергосистемі України. Через обстріли та дефіцит потужності запроваджено екстрені аварійні відключення світла.

У деяких регіонах України запроваджено екстрені аварійні відключення світла – Укренерго

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про різке погіршення ситуації в енергосистемі України 28 січня. Через наслідки масованих російських обстрілів та значний дефіцит потужності енергетики змушені були перейти від планових обмежень до екстрених заходів у низці областей. Про це пише УНН.

Деталі

У регіонах, де ситуація є найбільш критичною, раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Аварійні відключення вводяться миттєво за розпорядженням диспетчерів "Укренерго", що робить неможливим прогнозування точного часу відновлення електропостачання в окремих населених пунктах.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

– зазначають у компанії.

Спеціалісти закликають громадян з розумінням поставитися до ситуації, оскільки це єдиний спосіб запобігти масштабній системній аварії.

У всіх регіонах України 28 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла 27.01.26, 20:09

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна