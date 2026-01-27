У всіх регіонах України 28 січня діятимуть графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
28 січня в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Це пов'язано з наслідками російських атак на енергооб'єкти.
28 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Завтра, 28 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
