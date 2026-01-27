Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА

Київ найближчим часом планує повернутися від екстрених до звичайних графіків відключення світла, проте вони будуть досить жорсткими. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця КМВА Катерина Поп, передає УНН.

Стосовно відновлення графіків, як зауважив віце-прем’єр-міністр, ми найближчим часом до них повернемося, тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього з дня на день, це все залежить від титанічної праці наших енергетиків. Вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста. Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі. Поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми поки говорити не можемо, тим паче ворог може знову атакувати системи життєзабезпечення киян - сказала Поп.

За її словами, станом на вечір у Києві без теплопостачання залишається менше 900 будинків. До ліквідації наслідків залучено понад 160 аварійних бригад, у складі кожної - від 4 до 5 фахівців, а також енергетики ДТЕК, які працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо

У Києві для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.