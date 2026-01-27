Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА

$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 4518 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 6982 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 15110 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 14048 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 28345 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 19813 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 15867 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 27293 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 26664 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Популярнi новини
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
Коли і як передавати показання лічильників
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Саламаха Орест Ігорович
Михайло Федоров
Девід Бекхем
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Державний кордон України
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Київ незабаром повернеться до звичайних графіків відключення світла, які будуть жорсткими. Наразі без опалення залишаються менше 900 будинків.

Київ найближчим часом повернеться до графіків відключень, але вони будуть жорсткими - КМВА

Київ найближчим часом планує повернутися від екстрених до звичайних графіків відключення світла, проте вони будуть досить жорсткими. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця КМВА Катерина Поп, передає УНН

Стосовно відновлення графіків, як зауважив віце-прем’єр-міністр, ми найближчим часом до них повернемося, тільки вони будуть досить жорсткими. Ми чекаємо цього з дня на день, це все залежить від титанічної праці наших енергетиків. Вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста. Проте, як ви бачите, погодні умови взагалі не сприяють цій роботі. Поки що жодних планів стосовно чіткої дати відновлення ми поки говорити не можемо, тим паче ворог може знову атакувати системи життєзабезпечення киян 

- сказала Поп.

За її словами, станом на вечір у Києві без теплопостачання залишається менше 900 будинків. До ліквідації наслідків залучено понад 160 аварійних бригад, у складі кожної - від 4 до 5 фахівців, а також енергетики ДТЕК, які працюють у цілодобовому режимі.

Нагадаємо 

У Києві для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води.

Павло Башинський

