17:43 • 556 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 4470 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 6930 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 15080 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 14027 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 28316 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 19807 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 15865 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 27278 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 26662 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Киев в ближайшее время вернется к графикам отключений, но они будут жесткими - КГВА

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Киев вскоре вернется к обычным графикам отключения света, которые будут жесткими. Сейчас без отопления остаются менее 900 домов.

Киев в ближайшее время вернется к графикам отключений, но они будут жесткими - КГВА

Киев в ближайшее время планирует вернуться от экстренных к обычным графикам отключения света, однако они будут достаточно жесткими. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, передает УНН

Что касается восстановления графиков, как отметил вице-премьер-министр, мы в ближайшее время к ним вернемся, только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого со дня на день, это все зависит от титанического труда наших энергетиков. Они и так осуществляют все, что только могут, и работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение города. Однако, как вы видите, погодные условия вообще не способствуют этой работе. Пока что никаких планов относительно четкой даты восстановления мы пока говорить не можем, тем более враг может снова атаковать системы жизнеобеспечения киевлян 

- сказала Поп.

По ее словам, по состоянию на вечер в Киеве без теплоснабжения остается менее 900 домов. К ликвидации последствий привлечено более 160 аварийных бригад, в составе каждой - от 4 до 5 специалистов, а также энергетики ДТЭК, которые работают в круглосуточном режиме.

Напомним 

В Киеве для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничено снабжение горячей воды.

Павел Башинский

