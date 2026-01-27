Киев в ближайшее время вернется к графикам отключений, но они будут жесткими - КГВА

Киев в ближайшее время планирует вернуться от экстренных к обычным графикам отключения света, однако они будут достаточно жесткими. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп, передает УНН.

Что касается восстановления графиков, как отметил вице-премьер-министр, мы в ближайшее время к ним вернемся, только они будут достаточно жесткими. Мы ждем этого со дня на день, это все зависит от титанического труда наших энергетиков. Они и так осуществляют все, что только могут, и работают за пределами возможного, чтобы восстановить электроснабжение города. Однако, как вы видите, погодные условия вообще не способствуют этой работе. Пока что никаких планов относительно четкой даты восстановления мы пока говорить не можем, тем более враг может снова атаковать системы жизнеобеспечения киевлян - сказала Поп.

По ее словам, по состоянию на вечер в Киеве без теплоснабжения остается менее 900 домов. К ликвидации последствий привлечено более 160 аварийных бригад, в составе каждой - от 4 до 5 специалистов, а также энергетики ДТЭК, которые работают в круглосуточном режиме.

Напомним

В Киеве для восстановления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничено снабжение горячей воды.