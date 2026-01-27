$43.130.01
14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Частина киян залишилися без гарячої води: названо причину

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Києві тимчасово обмежено постачання гарячої води для відновлення централізованого опалення в частині житлових будинків. Це вимушений крок для ліквідації наслідків ворожих атак і стабілізації енергосистеми.

Частина киян залишилися без гарячої води: названо причину

У Києві для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води, передає УНН із посиланням на КМДА.

Дталі

У КМДА зауважили, що унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів.

Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району 

- йдеться у повідомленні.

Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу26.01.26, 15:58 • 3128 переглядiв

У КМДА наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми 

- зазначено у повідомленні.

Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими27.01.26, 15:14 • 12043 перегляди

Антоніна Туманова

Київ
Київ