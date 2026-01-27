Частина киян залишилися без гарячої води: названо причину
Київ • УНН
У Києві тимчасово обмежено постачання гарячої води для відновлення централізованого опалення в частині житлових будинків. Це вимушений крок для ліквідації наслідків ворожих атак і стабілізації енергосистеми.
У Києві для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води, передає УНН із посиланням на КМДА.
У КМДА зауважили, що унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів.
Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району
У КМДА наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.
Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми
