Частина киян залишилися без гарячої води: названо причину

У Києві для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води, передає УНН із посиланням на КМДА.

Дталі

У КМДА зауважили, що унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів.

Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання. Адже за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району - йдеться у повідомленні.

Додаткові місця для одиноких та маломобільних, а також гарячі обіди: де у Києві отримати необхідну допомогу

У КМДА наголосили, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми - зазначено у повідомленні.

Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими