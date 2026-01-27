Часть киевлян остались без горячей воды: названа причина
В Киеве временно ограничено снабжение горячей воды для восстановления централизованного отопления в части жилых домов. Это вынужденный шаг для ликвидации последствий вражеских атак и стабилизации энергосистемы.
В Киеве для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
В КГГА отметили, что в результате нескольких массированных атак врага город работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает все возможные противоаварийные меры.
Сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды. Высвобожденную тепловую мощность направляют на возобновление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз – как в части жилищного фонда Деснянского района
В КГГА подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда города, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения.
Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы
