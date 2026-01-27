Часть киевлян остались без горячей воды: названа причина

В Киеве для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

В КГГА отметили, что в результате нескольких массированных атак врага город работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает все возможные противоаварийные меры.

Сейчас для возобновления услуги централизованного отопления в части жилых домов временно ограничена подача горячей воды. Высвобожденную тепловую мощность направляют на возобновление теплоснабжения. Ведь при низкой температуре воздуха повторно запустить систему технически очень сложно. Особенно это актуально в условиях, когда систему приходится запускать не впервые, в частности в третий раз – как в части жилищного фонда Деснянского района - говорится в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилищного фонда города, а только домов, где это технически необходимо для возобновления теплоснабжения.

Это вынужденный и временный шаг, необходимый для ликвидации последствий вражеских атак, восстановления тепла в домах и дальнейшей стабилизации работы энергосистемы - указано в сообщении.

