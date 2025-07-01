Трьох підлітків врятовано з російської окупації - Єрмак
Київ • УНН
В рамках ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій повернули трьох підлітків, які відмовлялися відвідувати російські школи. Врятовані діти вже на підконтрольній Україні території, де отримують допомогу та планують вступати до українських вишів.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує УНН.
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Він зазначмв, що всі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, вчилися в українських школах онлайн й відмовлялися відвідувати російські школи.
Наразі вони всі вже на підконтрольній території України, отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні
Він подякував команді Helping to Leave за допомогу в порятунку підлітків.
"Виконуємо завдання Президента - повернути всіх українських дітей", - додав керівник ОП.
Нагадаємо
Днями сімнадцятирічного хлопця повернули до України в межах ініціативи "Bring Kids Back UA" після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до росії. Підліток, який під час війни залишився сам, вже возз'єднався з родиною.
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