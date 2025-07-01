Трьох підлітків врятовано з російської окупації - Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Про це у Telegram повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує УНН.

Він зазначмв, що всі врятовані підлітки, незважаючи на тиск та небезпеку, вчилися в українських школах онлайн й відмовлялися відвідувати російські школи.

Наразі вони всі вже на підконтрольній території України, отримують допомогу й підтримку та планують вступати до вищих навчальних закладів, аби здобути освіту та будувати своє майбутнє в Україні