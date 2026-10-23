24 жовтня у низці областей України будуть діяти графіки відключень - скільки черг буде без світла

Завтра у частині областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.

Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).

Як повідомили в Укренергії, причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо - резюмували в компанії.

Максимальний рівень бронювання для енергетики та ОПК більше не буде 100% - коли запровадять нові правила