24 жовтня у низці областей України будуть діяти графіки відключень - скільки черг буде без світла
Київ • УНН
Завтра в Україні запровадять погодинні відключення для всіх споживачів обсягом 1–2 черги. Обмеження пов’язані з атаками рф на енергооб’єкти.
Завтра у частині областей України будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, без світла будуть від 1 до 2 черг, передає УНН.
Як будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
Як повідомили в Укренергії, причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо
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