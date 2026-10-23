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24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света

Киев • УНН

 • 6930 просмотра

Завтра в Украине введут почасовые отключения для всех потребителей объемом 1–2 очереди. Ограничения связаны с атаками рф на энергообъекты.

24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света

Завтра в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», без света будут находиться от 1 до 2 очередей, передает УНН.

Как будут применяться меры по ограничению потребления:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности; 

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

Как сообщили в «Укрэнерго», причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно 

— резюмировали в компании.

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Антонина Туманова

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина