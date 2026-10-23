24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света
Киев • УНН
Завтра в Украине введут почасовые отключения для всех потребителей объемом 1–2 очереди. Ограничения связаны с атаками рф на энергообъекты.
Завтра в некоторых областях Украины будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», без света будут находиться от 1 до 2 очередей, передает УНН.
Как будут применяться меры по ограничению потребления:
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
Как сообщили в «Укрэнерго», причина введения ограничений — последствия массированных российских атак на энергообъекты.
Когда свет появляется по графику — пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно
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