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Eurofighter Typhoon

Starlink все ще обмежений для України, попри заяви про скасування Маском обмежень - Politico дізналося деталі

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

Українські чиновники заявили, що обмеження Starlink для дронів станом ранок 23 жовтня досі діяли.

Starlink все ще обмежений для України, попри заяви про скасування Маском обмежень - Politico дізналося деталі

Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, українські перехоплювачі все ще не могли використовувати інтернет на високій швидкості для збивання російських ударних дронів або проведення операцій на середині дистанції, заявили українські чиновники та оператор дронів, попри те, що президент США Дональд Трамп заявив, що засновник SpaceX Ілон Маск скасував обмеження швидкості для свого сервісу Starshield, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Ранкові випробування показують, що обмеження швидкості 140–160 км/год все ще діють, а навігація працює неправильно", – сказав виданню українська офіційна урядова особа на умовах анонімності.

"Станом на ранок випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год все ще спостерігаються. Наразі немає підтвердження того, що обмеження було скасовано", – сказав журналістам у п'ятницю представник Міністерства оборони.

Українські підрозділи дронів, як пише видання, почали тестувати обмеження швидкості з вечора четверга, невдовзі після того, як Трамп повідомив журналістам, що Маск відновив Starlink. "Хоча деякі випробування зафіксували швидкість до 200 км/год над Чорним морем і відзначили покращення, дрони все одно швидко втрачали сигнал, перевищуючи обмеження швидкості 160 км/год", - ідеться у публікації.

"Отже, ключовий момент: ми розганяємося до понад 180 км/год, летимо кілька хвилин, зв'язок обривається. Він падає до 140–150 км/год, а потім відновлюється - але ситуація краща, - сказав виданню пілот дрона. - Тож він працює краще, але з постійними перервами зв'язку".

Обмеження Starlink для України наразі не зняті - "Флеш"23.10.26, 11:59 • 11849 переглядiв

Маск раніше казав, що уряд США контролює Starshield, тоді як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація не може давати вказівки SpaceX або Маску щодо обмежень або уповільнень послуг Starlink в Україні, оскільки це приватна компанія. У четвер Wall Street Journal повідомила, що Трамп зателефонував Маску та попросив його зняти обмеження.

Трамп підтвердив, що Маск повернув Україні зв'язок Starlink22.10.26, 23:55 • 16294 перегляди

Юлія Шрамко

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