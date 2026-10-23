Starlink по-прежнему ограничен для Украины, несмотря на заявления об отмене Маском ограничений - Politico выяснило подробности

По состоянию на утро пятницы, 23 октября, украинские перехватчики всё ещё не могли использовать высокоскоростной интернет для сбивания российских ударных дронов или проведения операций на средней дистанции, заявили украинские чиновники и операторы дронов, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявил, что основатель SpaceX Илон Маск отменил ограничения скорости для своего сервиса Starshield, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Утренние испытания показывают, что ограничения скорости 140–160 км/ч всё ещё действуют, а навигация работает неправильно", — сказал изданию украинский правительственный чиновник на условиях анонимности.

"По состоянию на утро случаи потери связи на скорости 161 км/ч всё ещё наблюдаются. В настоящее время нет подтверждения того, что ограничение было снято", — заявил журналистам в пятницу представитель Министерства обороны.

Украинские подразделения дронов, как пишет издание, начали тестировать ограничения скорости с вечера четверга, вскоре после того, как Трамп сообщил журналистам, что Маск восстановил работу Starlink. "Хотя некоторые испытания зафиксировали скорость до 200 км/ч над Чёрным морем и отметили улучшение, дроны всё равно быстро теряли сигнал, превышая ограничение скорости в 160 км/ч", — говорится в публикации.

"Итак, ключевой момент: мы разгоняемся до более чем 180 км/ч, летим несколько минут, связь обрывается. Скорость падает до 140–150 км/ч, а затем восстанавливается — но ситуация лучше, — сказал изданию пилот дрона. — Так что он работает лучше, но с постоянными перебоями связи".

Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"

Маск ранее говорил, что правительство США контролирует Starshield, тогда как государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация не может давать указания SpaceX или Маску относительно ограничений или замедления работы сервисов Starlink в Украине, поскольку это частная компания. В четверг Wall Street Journal сообщила, что Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения.

Трамп подтвердил, что Маск восстановил для Украины связь Starlink