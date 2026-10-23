$45.050.0350.440.13
ukenru
09:43 • 706 просмотра
Налог на посылки стоимостью до €150 утвердил Зеленский - когда ожидать подорожания
08:59 • 4794 просмотра
Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"
07:59 • 10523 просмотра
Полмиллиона украинцев без света из-за атак рф, в Киеве и ряде областей - аварийные отключения
07:19 • 11991 просмотра
В Испании большая волна накрыла журналиста во время прямого эфира
Эксклюзив
05:40 • 17734 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
05:19 • 17092 просмотра
Каждый второй дрон рф - реактивный: сколько за ночь уничтожила ПВО
04:58 • 20048 просмотра
Вступление Украины в НАТО нужно даже самой России, для них это большая безопасность, чем если Украина не в альянсе, — Зеленский
04:32 • 18922 просмотра
Дроны атаковали оккупированные территории и регионы РФ, в Бердянске вспыхнул пожар на базе российских военных
04:11 • 17195 просмотра
Россия ночью атаковала несколько регионов Украины, есть раненые, пожары и поврежденные дома
23 октября, 03:37 • 17259 просмотра
Украина получила новый ударный дрон Stormbird для высокоточных атак — в чём его особенность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
4.9м/с
94%
755мм
Популярные новости
Майли Сайрус исполнила мечту поклонницы, борющейся с раком, — певица лично побрила ей головуPhoto23 октября, 00:06 • 16384 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 14098 просмотра
В России готовят новое повышение цен на бензин из-за дефицита топлива после ударов по НПЗ23 октября, 01:17 • 23011 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 16550 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 20750 просмотра
публикации
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?07:42 • 10493 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов07:39 • 10644 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
05:40 • 17738 просмотра
За сбор дров в лесу украинцам грозит штраф до 1530 грн: что запрещено и как законно заготовить древесину22 октября, 18:15 • 38524 просмотра
Топ-9 фильмов ужасов, которые стоит посмотреть на ХэллоуинPhoto22 октября, 15:37 • 46861 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джей Ди Вэнс
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Нью-Йорк
Европа
Реклама
УНН Lite
ИИ-агентов оставили наедине без каких-либо заданий - результат поразил исследователей07:09 • 10294 просмотра
Меган Фокс "не беспокоит" роман её бывшего MGK с Дакотой Джонсон05:49 • 11657 просмотра
Бывшие супруги телеведущих, чей роман вызвал скандал, объявили о помолвке друг с другом23 октября, 03:05 • 20801 просмотра
Трамп обвинил Леброна Джеймса в неуважении к США из-за поведения во время исполнения национального гимна23 октября, 02:06 • 16600 просмотра
Картину Моне, которую более 100 лет не показывали публике, продали за 56 миллионов долларов23 октября, 01:05 • 14143 просмотра
Актуальное
Старлинк
Техника
Шахед-136
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель

Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"

Киев • УНН

 • 4818 просмотра

Украина не фиксирует отмену ограничений Starlink. Отдельные случаи более быстрой работы терминалов могут быть следствием алгоритмов или особых условий.

Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"

Средства массовой информации просят предоставить информацию о текущем состоянии ограничений Starlink. Об этом сообщил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

Подробности

В настоящее время мы не фиксируем снятия ограничений в Starlink. Бывают отдельные случаи, когда Starlink может двигаться несколько быстрее установленного ограничения, но это, вероятно, последствия работы алгоритма Starlink или особые условия использования, а не снятие ограничения

 - говорится в сообщении.

Дополнительно

По данным источников The Wall Street Journal, основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины.

После того как информация об ограничениях стала публичной, представители SpaceX связались с Белым домом. Стороны пытались согласовать заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ограничения SpaceX для терминалов Starlink могут осложнить противодействие реактивным "шахедам".

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Старлинк
SpaceX
Белый дом
Дональд Трамп
Илон Маск
Украина