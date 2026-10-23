Ограничения Starlink для Украины пока не сняты - "Флэш"

Средства массовой информации просят предоставить информацию о текущем состоянии ограничений Starlink. Об этом сообщил советник Президента по вопросам развития технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

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В настоящее время мы не фиксируем снятия ограничений в Starlink. Бывают отдельные случаи, когда Starlink может двигаться несколько быстрее установленного ограничения, но это, вероятно, последствия работы алгоритма Starlink или особые условия использования, а не снятие ограничения - говорится в сообщении.

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По данным источников The Wall Street Journal, основатель SpaceX Илон Маск лично распорядился ограничить работу спутниковой системы Starshield, которую используют для военных нужд Украины.

После того как информация об ограничениях стала публичной, представители SpaceX связались с Белым домом. Стороны пытались согласовать заявление о том, что компания и администрация Трампа координировали свои действия.

Напомним

Советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что ограничения SpaceX для терминалов Starlink могут осложнить противодействие реактивным "шахедам".